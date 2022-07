Textilní impérium v městě pod Ještědem vybudoval v druhé polovině 19. století Johann Liebieg. Do roku 1949 patřila Textilana do koncernu Českých vlnařských závodů. Posléze se osamostatnila a zlatou éru zažila v 60. a 70. letech minulého století díky modernizaci. V roce 1971 zaměstnávala podle informací uvedených v publikaci Textilana v obrazech a datech autorky Vlasty Bergmanové 6500 lidí, kteří ročně vyráběli asi 18 milionů metrů tkanin.

Po roce 1989 došlo ke snížení stavu pracovníků a na objemu výroby se podepsala konkurenceschopnost na západních trzích. Po uzavření započala demolice výrobních hal včetně ikonického symbolu továrny v podobě komínu s logem Textilana. Dodnes stojí takzvaný Modrý bod, ze kterého se stala ruina.

Podle územní studie, kterou zpracovávají architekti ze společnosti DomyJinak, zde během pár let může vzniknout čtvrť s byty, komerčními prostory a náměstím. Domov by tu mohlo najít několik tisíc lidí. Investorem je společnost Middle Europe Investments (MEI). Ta areál koupila v roce 2018 po tom, co byly budovy Textilany zbořeny a bývalý vlastník odstoupil od záměru vybudovat na místě zábavní a obchodní centrum.