Bývalý areál textilanské fabriky nyní připomíná spíš brownfield. Zarůstá trávou a využívají ho především pejskaři a cestující, kteří míří na zastávku tramvaje uprostřed opuštěného pozemku. Podle územní studie, kterou zpracovávají architekti ze společnosti DomyJinak, zde během pár let může vzniknout čtvrť s byty, komerčními prostory a náměstím. Domov by tu mohlo najít několik tisíc lidí.

Zatím nejde o design

„Investor už se blíží do finále s dokončením územní studie. Kancelář architekta města už 1,5 roku intenzivně spolupracuje s investorem a architektem návrhu na hledání optimálního prostorového, městotvorného, prostupného a pobytového prostředí s množstvím zeleně, vodních prvků, zázemím pro děti a další sociální skupiny,“ popsal dosavadní vývoj městský architekt Jiří Janďourek. Zveřejněná vizualizace nové zástavby podle něj ale nevypovídá o tom, jak budou domy opravdu vypadat. „Jedná se o územní studii, která má řešit hlavně prostorové vazby, dopravu nebo infrastrukturu. Nejde zde vůbec o design domů,“ dodal Janďourek.

Právě dopravní infrastrukturu už začalo město řešit. Kvůli plánované výstavbě přibudou na tramvajové trati z Liberce do Jablonce dvě nové zastávky v obou směrech. Zhruba v polovině mezi zastávkami Textilana a U Lomu je nově navržena zastávka z důvodu lepší obslužnosti území hromadnou dopravou a menší docházkové vzdálenosti z nově navržené zástavby a z části sídliště Králův Háj.

Koncept územní studie, který už schválili radní, počítá s vedením tramvajové trati v blízkosti zastávky Textilana vnitroblokem nové zástavby. „Úprava spočívá ve snížení rychlosti tramvají, vytvoření sdílené zóny pěších, cyklistů a tramvají, v úpravě krytu tramvajové trati na podchozí zpevněný a případně ve snížení převýšení koleje v přilehlém směrovém oblouku,“ popsal změny náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc. Podél ulice Jablonecká, mezi zastávkami Textilana a U Lomu, je navržen kryt trati z travnatého pásu namísto stávajícího štěrkového kolejového lože.

Investorem je společnost Middle Europe Investments (MEI). Ta areál koupila v roce 2018 po tom, co byly budovy Textilany zbořeny a bývalý vlastník odstoupil od záměru vybudovat na místě zábavní a obchodní centrum. Podle předsedy správní rady společnosti MEI Petera Winkelmana se pohybují celkové náklady okolo čtyř miliard korun, stavět by se ale mělo postupně. „Stavba by mohla začít do dvou let s tím, že první byty by mohly být hotové za čtyři roky. Celý projekt by pak měl být dokončen v horizontu deseti let,“ uvedl pro Deník Winkelman.