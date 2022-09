Výstava začne oficiálně vernisáží s módní přehlídkou v pátek 9. září v prostoru dvorany Českého centra, k vidění zde však je už od poloviny tohoto týdne. „Pro nás bude tato přehlídka součástí oslav a připomenutí třicet let práce v oboru designu textilu a oděvů, zároveň je to letos dvacet let od doby, co jsme rozšířili nabídku studia o zaměření sklo a šperk,“ řekl vedoucí katedry a výtvarník Svatoslav Krotký.