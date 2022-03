V Liberci se podařilo udržet vědecko-výzkumné kapacity, a to hlavně díky zdejší univerzitě. V roce 1960 zde vznikla Textilní fakulta, která propojila technologické a materiálové směry s uměleckými a designem. „Ostatně jeden z globálních fenoménů doby, nanovlákna, respektive jejich průmyslovou výrobu, vyvinul před dvaceti lety tým fakulty textilní vedený profesorem Oldřichem Jirsákem. Velkým tématem je dnes pro nás problematika udržitelnosti. Stojí před námi výzvy v podobě recyklace smart a technických textilií či velkého segmentu textilií používaných v automotive," sdělil děkan Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci (TUL) Vladimír Bajzík.

Zájem není pouze o obory spjaté s nanovlákny, ale také o návrhářství oděvu a textilu a návrhářství skla a šperku. Každý rok eviduje Katedra designu dostatek uchazečů, letos jich mají šedesát. Zhruba dvanáct z nich bude nakonec studovat právě návrhářství oděvu a textilu. „Tento počet studentů konkrétně na návrhářství textilu a oděvu je poslední roky stabilní. Je to ateliérové studium a vyšší počty studentů v ročníku by byly spíše kontraproduktivní,“ řekl mluvčí TUL Radek Pirkl.

Studenti návrhářství se budou účastnit jarního Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Do budoucna se chystá výstava tvorby Katedry designu v Paříži ve spolupráci s tamním Českým centrem. „Bude to hezký dárek k 30. narozeninám katedry, které oslavíme letos spolu s 20. výročím otevření studijního zaměření sklo a šperk, které má své hlavní zázemí v ateliérech v Jablonci nad Nisou,“ doplnil Pirkl.

Komisař falšoval doklady. Řidičák tak dostalo bez zkoušek přes sedmdesát lidí

Textilní fakulta zároveň nemá nouzi o spolupráci s firmami i státními institucemi. Navázala spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, pro který pracovníci Katedry designu Zuzana Veselá a Ondřej Ludín před časem navrhli kompletní pracovní stejnokroje a na Moravě je nyní začali zkušebně nosit, aby se vyladily detaily. „Pokud by se nové pracovní uniformy osvědčily a zavedly, byl by to jak pro hasiče, tak pro TUL významný krok kupředu v naší práci,“ upřesnil mluvčí TUL.

Vývoji textilních strojů se v kraji tradičně věnuje Centrum rozvoje strojírenského výzkumu VÚTS. Dohromady vlastní devatenáct patentů v oblasti textilních strojů. „Naši vývojáři se k textilním kořenům hrdě hlásí, svědčí o tom ostatně i jejich výsledky. S taiwanským výzkumným ústavem TTRI jsme vyvinuli cenami ověnčený tryskový stav DIFA pro tkaní třírozměrné tkaniny. Sami jsme během koronavirové pandemie vyvinuli stroj na výrobu roušek s vloženou nanovrstvou,” zdůraznil generální ředitel centra Miroslav Václavík.

Textilní průmysl zaměřený na pokročilé technologie zaznamenal v Libereckém kraji v uplynulé dekádě růst obratu o 34 %. Jedná se o srovnání průměrných obratů za období 2016–2019 a za období 2012–2015. Zářným příkladem může být společnost Drylock Technologies z Hrádku nad Nisou, která patří k jedné z nejrychleji rostoucích firem v Libereckém kraji. Uplatnění zde nachází právě absolventi univerzity, kteří vystudovali textil a nanotechnologie. Pokročilé textilní technologie mimo jiné podporují dotační programy Libereckého kraje.

V libereckém Foru se seznámíte s domy, které dostaly druhou šanci

„Od roku 2018 jsme z Regionálního inovačního programu textilním výrobcům poslali necelý milion korun. Podpořili jsme vývoj prototypů funkčního oblečení z hi-tech textilních materiálů i projekt usilující o vývoj nové ekologicky odbouratelné textilie,” informoval radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr s tím, že letos se program otevře opět v květnu.

Za účelem sdružování regionálních výrobců, včetně těch textilních, vznikl projekt Liberecký kraj sobě. Působí v něm například firma z Vratislavic nad Nisou OutdoorKWAK, která se zaměřuje na péřové výrobky. „Ve svitavské společnosti Nanomembrane nám na polyamid pro spacáky laminují nanotechnologickou membránu, čímž mu dodávají žádoucí vlastnosti. Ještě donedávna se jednalo o technologii používanou převážně pro armádní účely. My jsme ji dokázali zašít do běžného textilního výrobku a udělat z něj špičku na trhu v paropropustnosti a voděodolnosti,” podotkl spolumajitel OutdoorKWAK David Pařízek.

V kraji působí i řada nezávislých návrhářů pracujících s tradičními materiály a také startupy, které se často rekrutují z podhoubí univerzity. Univerzitní soutěž Startup TUL a spolupráce na vývoji nastartovala podnikání startupisty Martina Skalníka ze společnosti MASK Gear, který vyrábí batoholedvinky Binder určené především pro běžce. „Textilnické zázemí regionu jsem začal naplno vnímat během spolupráce s univerzitou, kdy jsme společně ladili pokročilejší střihy Binderů. Velmi mi to pomohlo při rozjezdu podnikání,” dodal Skalník.