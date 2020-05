Po jeho ztichnutí se na kůži klienta objevila nová ozdoba. Dobu uzavření využili k tvorbě motivů a sbírání inspirace. Zároveň se musí popasovat s finančním dopadem koronakrize.

Své dveře otevřelo začátkem týdne i studio Rasgtattoo v ulici Mlýnská v Liberci. Jelikož je u nich hygiena vždy na prvním místě, v této oblasti se pro ně nic nezměnilo. „Během uzavření jsme se soustředili na zvelebování studia, které je stále v nějakém procesu změn a vylepšování,“ řekla zdejší tatérka Anna Marková.

„Je samozřejmé, že když vás odstaví na dva a půl měsíce a tetování je vaše jediná obživa, tak to znatelně pocítíte. Za úlevy a kompenzace od státu jsme vděční, ale radši bychom chodili do práce, než takto zadlužovali rozpočet státu. Tyto prázdniny vyjdou celý národ draho,“ podotkla Marková.

Stálí zákazníci se nemohli znovuotevření studia dočkat, ale někteří objednaní lidé museli termín na tetování zrušit kvůli finanční situaci. „Snad se z toho co nejdříve všichni oklepeme a pojedeme dál,“ doplnila tatérka.

Otevření nedočkavě vyhlížel i Marek Onderišin z libereckého studia Inktouch Tattoo, který se tetování věnuje od roku 2014 a před rokem si otevřel vlastní studio. Specializuje se hlavně na barevnou i černobílou realistiku. K provoznímu řádu přibyla pro klienta povinnost mít na sobě roušku a použít dezinfekci na ruce.

„Přerušení činnosti ze dne na den nebyla příjemná záležitost. Hodně jsem se věnoval kreslení motivů. Zájem o tetování zatím je a jsem za to vděčný,“ řekl Onderišin.

Kvůli finanční nejistotě své plánované tetování prozatím odložila Dana Vykoukalová z Liberce. „K tetování jsem se odhodlávala dlouhou dobu. Nebála jsem se bolesti, ale chtěla jsem motiv, který se mi bude líbit i za deset dvacet let. Termín jsem měla v dubnu a nakonec jsem se rozhodla to odložit kvůli financím. Kérka není úplně nejlevnější věc,“ zmínila Dana. To Martin Landa se nového tetování nemohl dočkat. „Už jsem se nechal tetovat pošesté a plánuji rovnou další. Každé z tetování pro mě něco znamená,“ pochlubil se mladý muž.

I Lukáš Podstavek v pondělí otevřel své studio ve Frýdlantu, kde mají návštěvníci k dispozici bezdotykové dávkovače antibakteriálního mýdla, papírové ručníky a ještě více se dbá na hygienu. „Získaný čas, kdy jsem nemohl tetovat, jsem využil kreativně. Během uzavření jsem tvořil motivy, kreslil, poprvé jsem zkusil olejomalbu na plátno. Sbíral jsem inspiraci a také se věnoval sociálním sítím,“ uvedl tatér ze studia Lukáš Podstavek – thinkink.

Jelikož na hlavní pracovní poměr je zaměstnaný u automobilové firmy, nepřišel po uzavření studia o veškerý příjem. Aktuálně má objednané zákazníky na dva až tři měsíce dopředu. „Za klienty jsem rád a doufám, že jim budu moci i nadále plnit přání v podobě tetování podle jejich představ,“ dodal Podstavek.

Zpátky ve hře je Hells Cats Tattoo Liberec. Vzali do rukou tetovací strojky a vrhli se opět do práce. „K propadu financí došlo, ale jako podnikatelka jsem zvyklá dělat si rezervy,“ zdůraznila tatérka Barbora Uhrová. Během karantény se věnovala odpočinku a tvorbě motivů pro zákazníky.

První zájemce o tetování přivítali v D. C. Tattoo v Turnově, kde se během přerušení činnosti věnovali vylepšování provozovny. Překvapil je i stávající zájem lidí, jeden z tatérů eviduje pouze čtyři odřeknuté termíny z devadesáti dvou.