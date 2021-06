Studenti víceletého Gymnázia F. X. Šaldy dorazili v úterý 1. června ráno do malé tělocvičny nikoli na hodinu tělocviku, ale na zkušební testování PCR testy. Třída 3.B se zapojila do pilotního projektu Libereckého kraje a Krajské nemocnice Liberec na povinné testování na školách. Hlavním úkolem žáků bylo vyzkoušet tři způsoby testování a určit, která metoda pro ně byla nejpříjemnější.

Studenti gymnázia si postupně sami odebrali vzorky ze slin, pak výtěrem z dutiny ústní a stěrem z nosohltanu. Na základě jejich zkušeností kraj zvolí metodu, kterou bude od září v testovat všechny žáky na svých školách.

„Jsou dvě možnosti: buď budeme dál testovat antigenními testy, nebo přejdeme na PCR testy. Ministerstvo školství bude hradit 200 korun za PCR test. Předpokládáme, že od 1. září bude tento druh testování podmínkou pro otevření škol. Je to nejefektivnější a nejekonomičtější způsob testování žáků. To, jak to dnes dopadne, bude první krok k tomu, abychom se dohodli, jak bude testování v Liberecké kraji fungovat v budoucnosti,“ řekl Dan Ramzer, krajský náměstek pro školství, který testování na Gymnáziu F. X. Šaldy přihlížel. Dodal, že na ostro se bude testovat vybranou metodou na této škole od příštího týdne.

„Červen budeme mít na to, abychom se připravili na spuštění škol od září. Zatím kraj uvolnil asi 180 tisíc korun, ze kterých bude testování hrazeno. Až zjistíme od studentů, co je jim příjemné a co nepříjemné, tak určíme jednu metodu. Podle lékařů je pravděpodobně nejúčinnější stěr ze slinných žláz, který ale nemusí být všem příjemný,“ vysvětlil Ramzer.

Podle něj pak kraj vyhodnotí, jaké školy bude svážet, jakým způsobem se budou vyhodnocovat testy nebo jakou techniku bude potřeba zajistit. „Máme možnost rozhodnout pouze o školách zřizovaných Libereckým krajem. Jablonec třeba testuje u ostravské konkurence. My ale chceme podpořit libereckou nemocnici, která se však musí přístrojově vybavit. Myslím si, že je to správná cesta. Kdyby byla takto nastavena před půl rokem, mohly už školy fungovat,“ doplnil Ramzer.

Gymnázium F. X. Šaldy bylo podle krajského náměstka zvoleno z důvodu, že má jak šestiletý, tak osmiletý studijní program a bylo zaručeno, že žáci ve škole budou, ať už bude rozvolňování probíhat jakkoli. Ředitel školy Václav Ulvr pak vybral konkrétně třídu 3.B, kde už je většina studentů plnoletých, a mohli si tak sami říct, jestli se chtějí pilotního projektu účastnit.

Tři tisíce vzorků

Studenti seděli na lavičce v rouškách, před nimi stála klinická bioanalytička Iva Dolinová z oddělení genetiky a molekulární diagnostiky Krajské nemocnice Liberec a vysvětlovala jim, jak s přidělenými testy zacházet. Její kolega Martin Kracík pak vybíral odevzdané vzorky. Průběh byl bezproblémový a během dvaceti minut studenti absolvovali troje testování. „Myslím si, že mezi studenty vyhraje plivání. Možná to ale bude stěr z přední části nosu, což by pro nás znamenalo příjemnější zpracování vzorků,“ řekla Iva Dolinová během testování.

„Vyhodnocení výsledků záleží na tom, kdy nám do laboratoře dorazí. My budeme vyhodnocovat čtyři vzorky najednou, ne víc. Výsledky budeme dávat ještě ten den. V případě, že se jedná o malou skupinu, zvládneme to rychle. Při vyšším zatížení laboratoře je pravděpodobné, že výsledky dostanou až druhý den,“ vysvětlila Dolinová z KNL. Doplnila, že v konkrétním případě jedné třídy je celý průběh velice rychlý. „Celé by to trvalo asi tři hodiny od dodání do laboratoře. Jde ale o ideální modelový případ, my samozřejmě nebudeme testovat třicet vzorků, ale budeme jich dělat tři tisíce,“ uvedla.

Sami studenti uváděli, že nejpříjemnější pro ně byl stěr ze slinných žláz a z přední části nosu. „Nejpříjemnějším pro mě byl poslední test, tedy výtěr z úst. Musím ale říct, že ani jeden z testů nebyl nepříjemný tak, abych si řekla, že už to nikdy nehodlám absolvovat,“ svěřila se studentka Sabina Ptáčková.

„Jelikož jsem zvyklý na antigenní testování, které probíhá výtěrem z nosohltanu, tak už to pro mě není překvapením. Jeden z testů byl příjemnější v tom, že to bylo jen z přední části nosu. Myslím si, že to bylo snesitelné pro všechny. Stěr slin byl pro mě méně příjemný, takže bych volil výtěr z nosu,“ doplnil Jiří Bergmann.

Až budou výsledky pilotního testování vyhodnoceny, začne krajská nemocnice nakupovat vybrané testy do zásoby. „Nakoupíme je v takovém množství, abychom byli schopni testovat všechny školy, které spadají pod kraj. Tyto školy bude podle předběžné dohody s krajem testovat právě Krajská nemocnice Liberec,“ vysvětlil mluvčí KNL Václav Řičář. Rozdíl v cenách je podle něj jen minimální.

Studenti ze 3.B. se nakonec shodli, že jim jsou nejvíce příjemné testy, které sbírají vzorky stěrem nosohltanu nebo slinných žláz. Odmítli tak testování tzv. pliváním. „Ve středu ráno budeme mít výsledky testů a rozhodneme, jaký typ testu budeme používat,“ dodal náměstek pro školství Dan Ramzer.