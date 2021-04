Podle mluvčí krajské hygienické stanice (KHS) Zuzany Balašové bylo v kraji otestováno celkem 15 411 žáků.

„Pozitivní test mělo 13 žáků na jedenácti školách. Tito jedinci absolvovali následně PCR testy, které pozitivitu potvrdí, nebo vyvrátí. Do té doby jsou umístěni do tzv. ochranné karantény,“ řekla Balašová Deníku.

V Liberci provedli v tomto týdnu 5 tisíc testů a žádný z nich nevyšel pozitivní. „Statisticky je nemožné, aby nebyl nikdo pozitivní. Určitě to není způsobené špatným postupem. Jsou tedy dvě možnosti: buď jsou testy nefunkční, nebo nejsou dostatečně citlivé,“ okomentoval výsledky testování na 21 libereckých školách náměstek pro školství Ivan Langr.

„Pokud jde o odmítnuté testování, šlo opravdu jen o jednotlivé případy – kromě dvou škol vždy maximálně do 10 dětí, které zůstávají na distančním vzdělávání. Také doprovázejících rodičů bylo – s výjimkou jedné školy – jen velmi málo. Ředitelé mi potvrdili, že i malé děti samotestování zvládnou,“ vysvětlil Langr. Dodal, že na libereckých školách se testuje Lepu testy, které jsou o něco šetrnější, výtěr probíhá jen z okraje nosní dírky.



Podle Langra budou liberecké školy v následujících týdnech umožňovat rodičům, aby své děti testovali vlastními testy. „Musí ale jít o testy ze seznamu schváleného ministerstvem zdravotnictví, je jich asi 700 druhů včetně tzv. slinových. Jedinou podmínkou je, že testování se uskuteční až ve škole,“ uvedl Langr.



Bez pozitivního testu skončila také Základní škola Špičák v České Lípě, kde tento týden otestovali asi 270 dětí z prvního stupně. „Pokud mají někteří rodiče problém s testováním, tak dítě do školy neposlali. Neúčastní se výuky a naskakují mu omluvené hodiny. Jen jedna maminka, která má úzkostlivé dítě, přišla do školy a dítě otestovala sama s využitím našeho testu,“ popsal ředitel školy Libor Šmejda.

Podobný průběh zaznamenali i na základní škole Dr. M. Tyrše v České Lípě. „Otestovali jsme 150 žáků. Jen jeden z nich si přinesl vlastní test. Doma zůstalo asi 10 dětí. Jinak vše proběhlo bez problémů. Jeden z rodičů si přišel prohlédnout, jak testování probíhá,“ uvedl ředitel Antonín Lačný.

V Jablonci testy podle mluvčí magistrátu Jany Fričové odhalily tři pozitivní případy mezi žáky, kteří zamířili tento týden do školy. „Šlo o tři různé školy. Předpokládali jsme horší průběh, ale rodiče byli vstřícní. I když měli z testování obavy, nakonec nechali děti otestovat,“ informovala Fričová.

Obavy z průběhu měli také na jilemnické základní škole v Komenského ulici. „Musím říct, že jsme z toho měli strach, podařilo se nám ale zvládnout osvětovou kampaň mezi rodiči i přípravu na samotné testování,“ řekl Deníku ředitel školy Václav Korbelář. Dodal, že otestovali asi 100 dětí a 20 učitelů. „Asi deset procent testů nám vyšlo jako neplatných. Nevím, čím to je, naštěstí máme dostatečnou zásobu, a tak jsme je mohli nahradit novými testy,“ popsal situaci Korbelář.



Bez větších problémů proběhlo testování žáků také na základních školách ve Frýdlantu. „Zaznamenali jsme pouze jedno pozitivní dítě,“ uvedl starosta města Dan Ramzer.