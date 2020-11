Zhruba 300 nových případů denně. Takový je aktuální přírůstek nakažených koronavirem v Libereckém kraji. Jde o menší pokles, přesto není důvod k přílišnému optimismu, a to kvůli vyššímu počtu ohnisek v sociální oblasti.

Zatímco na jaře se podařilo zabránit proniknutí nákazy do nejrizikovější skupiny obyvatel, kterou představují lidé ve věku 65 let a výše, teď je situace odlišná. „Je zasažena seniorská populace, pohybuje se to kolem 15 % z celkového počtu nakažených. Evidujeme ohniska ve zhruba dvou desítek sociálních zařízení,“ popsal situaci ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta. Výskyt koronaviru také omezil provoz více než 70 mateřských škol.

Kvůli ochraně seniorů je v sociálních zařízeních povinné plošné testování. „Testování odhalilo pozitivitu přibližně u 2 % zaměstnanců a 7 % klientů. Po pozitivním výsledku následuje PCR test, aby se nákaza potvrdila na 100 %,“ řekl náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa. Testování se musí opakovat každých pět dnů. „Samotné testování představuje zátěž nejen pro zdravotnický personál, ale především pro uživatele,“ podotkl Tulpa.

S tím souhlasí i ředitel Domu seniorů v libereckém Františkově Jan Gabriel. „Myslím, že u klientů by bylo vhodné testovat jen tam, kde se objeví pozitivní zaměstnanec. Tedy oddělení či patro, kde se dotyčný pohyboval,“ zdůraznil.

První kolo testování zde odhalilo nákazu u tří zaměstnanců. Další kolo proběhlo v úterý, výsledek ještě nemají. „Některým klientům nevadilo, jiní se trochu bránili. Někteří odmítli a až další den se je povedlo přesvědčit, mimo dvou obyvatel, kteří test nechtějí podstoupit,“ popsal Gabriel.

V Domově důchodců Český Dub testovali zaměstnance ještě před plošným nařízením. „Jelikož máme od září zakázané návštěvy, největší hrozbu nákazy představuje kontakt se zaměstnanci. Z logiky věci jsme se tedy zaměřili na ně,“ řekl ředitel domova Radim Pochop. První kolo testování obyvatel domova se uskutečnilo na začátku listopadu. „Upřímně bych se velmi přimlouval, aby zejména v případě klientů byla periodicita každých pět dnů přehodnocena,“ dodal Pochop.

Dokud bude trvat nouzový stav, bude v zařízeních pro seniory platit zákaz návštěv. Jelikož jim ale chybí kontakt s rodinou, snaží se ředitelé domovů důchodců nabídnout různé alternativy. „Běžně se využívají například chytré telefony. Personál s jejich pomocí umožňuje uživatelům spojit se s rodinou prostřednictvím videohovoru po Skypu či WhatsAppu. Domov důchodců ve Velkých Hamrech má vlastní televizní kanál, takže uživatelům na jejich pokojích bude vysílat informace a zábavu,“ dodal Petr Tulpa. Přestože zařízení fungují v omezeném režimu a vymizely kolektivní volnočasové aktivity, snaží se personál už nyní připravovat vánoční výzdobu a klienty motivovat.

Od začátku pandemie se v Libereckém kraji nakazilo 20 459 lidí a 217 jich zemřelo. Jedná se o nejnižší počet úmrtí s koronavirem v rámci České republiky. Podle Valenty za tím stojí fakt, že se na jaře podařilo ochránit seniory. Z nemoci se vyléčilo 14 903 lidí, s nákazou aktuálně bojuje 5 339 pacientů.