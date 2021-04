Desetitisíce antigenních testů na přítomnost koronaviru skončily v popelnicích. V pondělí 12. dubna totiž proběhlo první kolo testování dětí mířících do škol. Ne však všude. Waldorfská základní škola v Semilech odmítla děti testovat. Ředitel školy Ivan Semecký se ke svému rozhodnutí odmítl vyjádřit. Školu nyní mohou čekat nepříjemné sankce.

„Mrzí mě to, testování dává smysl. V tuto chvíli celou záležitost nadále vyšetřujeme, musíme postupovat podle zákona, nechci tedy nic předjímat. Musíme posoudit, zda se jedná o přestupek pandemického zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. Každopádně sankce hrozí, a to i dost vysoké,“ sdělil ředitel krajské hygienické stanice Vladimír Valenta.

Někteří rodiče rozhodnutí ředitele školy přivítali. „Žádné testování. To je jediná možnost! V každém případě děkuji panu řediteli,“ shrnula za ně Jana Dvořáková. Jiní se však kroku školy podivili. „Myslím, že děti testování vydrží, není to zase tak strašné. Bez testů můžeme mít covid také hned doma,“ reagoval další s rodičů.

Problémy s několika rodiči řešil třeba ředitel českolipské ZŠ Špičák Libor Šmejda.

„Jeden chtěl certifikáty k testům, jiný zase kontakt na lékařku, která by podle něj měla žáky testovat. Pár rodičů hrozilo i žalobami,“ vylíčil. I tak ale samotné testování proběhlo i tady bez problémů.

Proti testování školáků protestovali také někteří rodiče v Hrádku nad Nisou. Před tamní základní školy položili transparenty, kde volají po dodržování Listiny základních práv a svobod a odmítají testovat své děti.

Dlouhé přípravy

Na manévry s testováním se školy připravovaly týden, některé i o víkendu. „Aby vše klapalo. Naše škola má štěstí na rozumné rodiče, testovat se bez problémů nechaly všechny děti. Jen jeden z rodičů chtěl být přímo u testování,“ přiblížila ředitelka jablonecké ZŠ Kokonín Lea Šmídová. Kvůli testování nezůstal nikdo doma. „Máme jen pár dětí, které jsou běžně nemocné nebo šly k doktorovi. Ty otestujeme při prvním dnu nástupu,“ doplnila Šmídová.

Samotné testování probíhalo různě. Třeba v Plavech na Jablonecku přišli do malotřídní základní školy všichni žáci. Nejprve směřovali do prostor enviromentálního centra v areálu školy, kam je po jménech zval testující personál dovnitř. Většina žáků zvládla test bez problémů, pomoci potřebovali jen někteří z nejmenších. „Dělalo nás tady sedm. Někdo zapisoval, druzí bděli nad testováním, jiní za dětmi dezinfikovali. Vše nám zabralo hodinu, děti přicházely už na sedmou hodinu ranní,“ poznamenala koordinátorka testování Věra Mužíčková.

Na výsledek testů se muselo asi čtvrt hodiny čekat, děti pak byly posílány do tříd. Pozitivní nebyl nikdo z žáků ani pracovníků školy. „Jsem rád, že to mám za sebou. Moc mi to nevadilo, čekal jsem to horší,“ přiblížil jeden z páťáků. Jeho spolužák zase vysvětlil, že se nebál vůbec. „Naši test koupili a tak jsem si to vyzkoušel už doma,“ přiblížil.

S dětmi dorazilo do školy i několik rodičů. „Jen to chci vidět. Vím, že testování je důležité, také se musím v práci testovat,“ popsal jeden z přihlížejících otců.

Kdy proběhne druhé kolo? „Další testy provedeme nejspíše ve středu na konci vyučování, musím ale nastudovat, zda to je takto možné. První test děti zvládly bezvadně, od teď nám to už půjde jen lépe a lépe. Teď už se těšíme do tříd a začneme s výukou,“ popsala ředitelka plavské školy Marie Navrátilová.