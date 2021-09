Cvičení je vyvrcholením projektu, který běží v Libereckém kraji už třetím rokem a je financován z dotačního titulu Ministerstva vnitra na ochranu měkkých cílů. Za tříleté období ministerstvo přispělo na program 3 a půl milionu korun. Kromě simulace útoku se v rámci projektu například vypracovávají i bezpečnostní plány pro školy, nastavují bezpečnostní procedury nebo pedagogové a zaměstnanci škol a školských zařízení prochází školením a výcvikem.

„S ohledem na skutečnost, že se všude po světě útoky na školy objevují stále častěji, je takové cvičení a příprava pedagogů na podobnou situaci více než na místě. Nácvik konkrétní situace v reálném prostředí je vyvrcholením projektu,“ říká Dan Ramzer, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Školením simulace teroristických útoků prošlo celkem 300 učitelů z dvanácti škol. „Cvičení je velmi náročné, ale je pro nás velmi důležité naučit dospělé, jak reagovat. To, co se při simulaci naučí, může v reálu zachránit lidské životy,“ zdůrazňuje Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Cvičení v Turnově je vyvrcholením praktických výcviků škol, které se do projektu zapojily už v letech 2019, 2020 a 2021. Samotné simulace se účastní přibližně 55 zaměstnanců těchto škol a současně je nastaveno tak, aby sloužilo k cvičným účelům i Policii ČR. V Turnově si účastníci vyzkoušeli pět scénářů vycházejících z reálných případů, které se staly u nás i ve světě. Zažili nejen teroristický útok, ale také útok mentálně narušeného člověka nebo útok provedený z nenávisti. Stanuli tváří v tvář útočníkovi s chladnou zbraní, dvěma útočníkům se střelnou zbraní a vyzkoušeli si, jaké je prožít stres při již zmíněném teroristickém útoku.

„Při cvičení se zaměřujeme na celosvětově platný scénář pro oběti, který je: „Uteč, schovej se a bojuj“. Jde především o to, aby si posluchači v rámci zážitkové pedagogiky prožili stres spjatý se situací. Mnozí jsou pak překvapeni ze svých reakcí,“ popsala Veronika Fáberová, odborná specialistka z firmy Doverville s.r.o., která na základě výběrového řízení zajišťuje aktivity v projektu.

Liberecký kraj by rád v projektu pokračoval i do budoucna. „Chtěli bychom ještě zintenzivnit, protože zájem ve školách je ohromný. Bohužel se proslýchá, že chce ministerstvo projekt ukončit, avšak my se domníváme, že by to byla velká chyba,“ doplnila Jiřina Princová.