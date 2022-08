Před pár dny se alkoholem posílený muž, který na Fügnerce znečišťoval okolí, dokonce pustil do křížku s policejním psem. „Po upozornění, aby si po sobě uklidil, začal muž agresivně vyhrožovat strážníkům, spadeno měl i na služebního psa. Opakovaně byl vyzýván, aby se uklidnil. Marně. Se slovy „já ti toho psa nakopnu“ to opilec zkusil a byl torpédován psím náhubkem,“ popsala mluvčí Městské policie v Liberci Daniela Bušková. Muže následně strážníci zpacifikovali a předali policii.

Terminál na Fügnerově je už pěknou řádku let doslova křižovatkou různých příběhů s obtěžujícími a nepřizpůsobivými lidmi. Kamenné želvy si oblíbili bezdomovci, před vchodem do obchodního centra postávají a pokřikují a vyřizují si účty partičky omladiny, na zastávkách se perou znesvářené ženštiny, u Balónu postávají přiopilí návštěvníci herny.

Lidé se tu necítí bezpečně. Strážníci posílili dohled nad Fügnerkou

„Nepřijde mi, že by se na Fügnerově změnila situace. Necítím se tam nějak zvlášť příjemně. Když tam náhodou nejsou nějaké partičky, tak tam alespoň pokřikují zdejší exoti nebo někdo žebrá o peníze,“ poznamenala Zita Charouzová z Liberce.

Jinou zkušenost má František Chmel, který z terminálu jezdí každý den do práce. „Nemyslím, že to je tak strašné. Sice tady furt někdo na někoho pokřikuje, občas se svleče a čas od času musí člověk uskočit, aby nějakou neslíznul, ale podle mého to bývalo horší,“ okomentoval Chmel.

Častější kontroly

Přes léto Fügnerovu ulici liberečtí strážníci častěji kontrolují a více se tady pohybují, možná i proto je šarvátek o něco méně. Navíc tady mají služebnu přímo v budově terminálu, kde je denně od 10 do 22 hodin vždy alespoň jeden strážník.

„Protože předpokládáme v létě zvýšený pohyb lidí související se zahrádkami, různými akce i zvýšeným počtem turistů, hlídky tam jsou častěji. Už jejich přítomnost působí preventivně a skutečně vyšší počet řešených případů nemáme,“ uvedla Bušková.

Dalším z míst, kde se v létě vyrojí party přiopilých lidí, je liberecká přehrada. „Já sem v létě nerada chodím, hlavně kvůli partám chlapů, kteří chodí z ubytovny. Donesou si sem lahve, kelímky a leží tady celý den až do večera. To se mi pak opalovat nechce,“ popsala Jarmila. Městská policie zde ovšem podle mluvčí zvýšený počet přestupků neregistruje, a tak tady žádný zvláštní režim nezavedla. Přehradu má na starosti okrskář a zachází sem i hlídky.

„Já si myslím, že by u přehrady hlavně měl někdo dohlédnout na pořádek. A tím nemyslím popelnice a koše, které jsou celkem vynášené, ale spíš ten nepořádek, co všichni hází všude kolem, ten je mnohem horší,“ podotkl Liberečan Luboš Černý.

Kamery jako řešení

Řešením by mohly být například kamery. „Rozšíření kamerového systému by z technického a technologického hlediska nebyl problém, ale třeba u přehrady by musel být pouze natáčený záznam a v případě nutnosti by se na něj mohly oprávněné osoby podívat. Nelze sledovat lidi, jak se u přehrady třeba převlékají,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Šolc.

Poukazuje spíše na fakt, že už nyní dva strážníci nonstop sledují na 40 míst, a tak by bylo nad lidské schopnosti, kdyby jich museli sledovat třeba dvakrát tolik. „Podle mého názory by se nové kamery hodily spíše ke stanovištím se sběrnými kontejnery na tříděný odpad anebo na velká sídliště, kde bývá problém s mladistvými,“ doplnil Šolc a připomněl, že se nevzdává ani nápadu řešit prostřednictvím kamerového systému problém s parkováním na sídlištích, tak jak to mají v jiných městech.