V Libereckém kraji už má pevný termín na očkování proti covidu 2168 osob. Dalších více než 400 termínů je stále volných.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Informoval o tom krajský náměstek pro zdravotnictví Vladimír Richter. Vedení kraje také informovalo o tom, že pokud registrovaní senioři stále nedostali termín na očkování, měli by se zkusit zaregistrovat znova. „Je pravděpodobné, že v tomto případě systém nefunguje. Po nové registraci by měli senioři termín dostat velice rychle,“ vysvětlil hejtman Půta. Aktuálně se očkování týká seniorů nad 80 let.