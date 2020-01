„Pan Stárek už některé doporučené úpravy realizoval, odstrojil ji, aby nebyla tak masivní, ještě bude seřezávat sloupky, které teď ční do vzduchu. Tím pádem se terasa vizuálně zmenší,“ popsal primátor. V jednání je ještě změna barvy – ze světle fialové na bílou. „Pakliže se dohodneme, předložím do rady města dodatek smlouvy a zrušíme původní usnesení o výpovědi,“ dodal Zámečník.

Příznivci i odpůrci

Radní původně smlouvu vypověděli s odůvodněním, že se nachází na travnaté ploše a někteří lidé si na její podobu stěžovali. Po zveřejnění informace se naopak ozvali příznivci zmrzlinářství, kteří zorganizovali i internetovou petici. Pro zachování terasy se v ní vyslovilo 468 lidí.

Podobným sporům by mohl do budoucnu předcházet nový manuál veřejného prostoru, jehož vypracování teď dali radní za úkol nové kanceláři architektury města. „Bude to vlastně návod pro město i soukromé investory, jakým způsobem upravovat veřejný prostor,“ vysvětlil primátor.

Dokument má vzniknout do konce roku, měl by upravovat například používané materiály nebo design městského mobiliáře. Vhodně zvolený materiál třeba u obrubníků by mohl podle primátora městu přinést nižší náklady díky vyšší životnosti.

„Materiál pomůže všem odborům města v posuzování jednotlivých záměrů, zefektivní vnitřní procesy, nastavené standardy pomohou odhadnout investice i údržbu,“ doplnil městský architekt Jiří Janďourek, podle kterého už podobný dokument existuje například v Praze, Brně, Litomyšli nebo Benešově.