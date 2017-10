Tento víkend bude v Liberci patřit mladým šermířům

Liberec – O víkendu se do Liberce sjede na 200 mladých šermířů z devíti zemí. Utkají se na už druhém ročníku turnaje Babylon Cup.

Šerm - LiberecFoto: Deník/Petr Šimr

Soutěžit budou chlapci a dívky do 14 let. Ve všech čtyřech kategoriích bude mít zastoupení i místní oddíl ŠERM Liberec. Základní skupiny začínají v 9 hodin ráno v sobotu i v neděli, v 16.30 proběhnou finálové zápasy na pódiu. Letos se navíc můžete těšit na exhibici nejlepších českých reprezentantů, včetně olympionika Jiřího Berana, oceněného na fair-play gesto na OH v Riu 2016. Na exhibici, která začíná v sobotu v 19 hodin, bude vstup pro veřejnost zdarma. Turnaj se koná v Centru Babylon v sále Expo.