Očkovací centra, ale i praktické lékaře a nemocnice v kraji navštíví tisíce lidí denně. Tempo očkování proti covidu se rapidně zvyšuje. „Daří se nám poměrně masivně očkovat. Denně proočkujeme kolem tří tisíc osob první dávkou,“ přiblížil krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Připomněl také, že od pátku 23. dubna se mohou v centrálním registračním centru zaregistrovat i lidé starší 60 let. Má to být také rychlá akce. „Pevně věřím, že do dvou týdnů může být tato skupina proočkována,“ doplnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.