Obliba tohoto hobby mezi lidmi v posledních letech roste. A letos, kvůli omezenému cestování a obavám z nákazy koronavirem, byly památky i české a slovenské hory mnohdy doslova v obležení.

České hory

Hory v Česku přirozeně vymezují území státu. Nedosahují sice nijak závratných výšek, přesto jsou malebné. Nejvyšším pohořím České republiky jsou Krkonoše následované Hrubým Jeseníkem, Králickým Sněžníkem, Šumavou a Beskydami.

Slovenské hory

Slovenské hory ohraničují velkou část území státu, ale nacházejí se i ve vnitrozemí. Slovenské hory dosahují mnohem větších nadmořských výšek než hory české. Tatry jsou nejvyšším poho-řím celého karpatského oblouku a nachází se tady 25 vrcholů vyšších než 2500 metrů nad mořem. Jsou nejvyšším pohořím Slovenska. Nejvyšším bodem je Gerlachovský štít (2654,4 m).

Příběh z Libereckého kraje

Letošní sezóna nejde vůbec srovnávat, říkají v liberecké cestovní kanceláři

Za normálních okolností vozí liberecká CK Original lidi na poznávací, turistické a lyžařské zájezdy do hor. Nejoblíbenější jsou rakouské Alpy, italské Dolomity ale také horské lokality ve Švýcarsku či Francii.

„Lidé s námi jezdí za sportovním vyžitím v horách, tak kvůli turismu, aby se nadýchali čerstvého vzduchu v nadmořské výšce, kterou v Čechách nemáme,“ řekla Deníku paní Petra z CK Original. Většina z jejich klientů s nimi jezdí pravidelně. „Převážně jde o starší generaci 60 plus nebo velké rodinné skupiny,“ dodala Petra. Kvůli koronavirové krizi museli letos spoustu zájezdů zrušit a lidem vrátit peníze. Teď před začátkem zimní sezóny je situace opět nejistá.

„V létě jsme fungovali bez omezení. Ale to, co se dělo na jaře a teď na podzim se vůbec nedá srovnávat s ničím, co jsme doposud zažili,“ uvedla Petra za CK Original a dodala, že osud cestovky závisí na tom, jak dlouho bude krize trvat.