A zatímco u Moseru pomáhali s webovými stránkami a auditem on-line komunikace, pro Baťu pracovali na interním projektu pro podznačku Bubble Gummers do Chile. Zabrouzdali i do sportovních vod.

„Sedm let se staráme také o naše milované Bílé Tygry. Každý rok tvoříme vizuální identitu na sezonu, udělali jsme nový online fanshop, který Tygrům každoročně pomáhá posílit klubovou kasu. Mimo jiné jsme například připravovali nový tygří autobus,“ řekl Deníku David Porš s tím, že k práci na těchto projektech je oslovili sami klienti.

„Máme za sebou i spolupráci s Preciosou, pro kterou jsme dávali dohromady sociální sítě pro celý svět včetně koordinování agentur v Rusku a Číně. Dále jsme dělali první digitálně komunikovanou kolekci Aurora skrze technologicky pokročilý web,“ přiblížil další projekt. V minulosti se mezi jejich klienty zařadily i Severochema či Technická univerzita v Liberci.

Jeho profesní cesta se začala psát už na základní škole. Od druhého stupně chodil do specializovaných tříd na informační systémy a multimédia. Už tehdy si oblíbil technologie, které mohou vytvářet nové věci, pomáhat posouvat ty existující a umožňují člověku radovat se, když něco funguje. „Je to celoživotní láska k našemu řemeslu. Jasno jsem měl při první prezentaci studentského projektu před publikem,“ upřesnil Porš.

To se projevilo i na Střední průmyslové škole strojní v Liberci, kde se mu podařilo zapsat do povědomí široké veřejnosti. Jejich maturitní tablo postavili na tématu falešné politické strany pojmenované 4P, tedy volným překladem „pro lidi“. A jelikož chtěli vyhrát soutěž o nejlepší maturitní tablo v České republice, vyrobili předvolební video, měli reklamní letáky na terminále městské hromadné dopravy Fügnerova, a dokonce rozdávali lidem předvolební guláš.

Ve videu představili ministry, jejichž funkce vybírali rozvážně i s nadsázkou. Nechyběli mezi nimi ministr financí a státního dluhu, ministr pro páteční 12°, ministr pro styk s vysočinou či ministr školství a nevzdělanosti. „Jako studenti jsme vytvořili plnohodnotnou politickou kampaň. Sice jsme nakonec skončili druzí, ale dostali jsme se díky kampani do hlavního zpravodajství TV Nova,“ zavzpomínal se smíchem Porš.

Jeho digitální agentura nedávno oslavila osmnáctiny, jak sám ale zdůraznil, nejedná se o korporátně stavěnou firmu. Má kolegy, se kterými třináct let posouvá podnikání dopředu, jejich vztahy ve firmě jsou spíše přátelské a rodinné. Firma ale z podstaty věci prochází za ty roky různými obměnami. „Pokud se bavíme o rodinném zázemí a velkému důrazu na tým a jeho kompaktnost a pravidla jako v rodině, můžeme se řadit mezi takové firmy,“ osvětlil zakladatel značky.

Do budoucna plánuje na sobě i firmě dál pracovat. Velkou výzvu vidí i v umělé inteligenci, která postupně proniká do oboru. Jeho dlouhodobým cílem je to, aby jeho značka v ideálním případě všechny přežila a garantovala to nejlepší, co se na severu v tomto řemesle dá pro spolupráci využít. Jak sám přiznal, už nyní se mu splnil sen. „Dělám práci, kterou miluji, obklopen lidmi, se kterými jsem rád, a odvádíme práci, která dává smysl, a pro lidi, kteří si toho váží. Co více si přát?“ uzavřel David Porš.