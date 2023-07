Vzácný automobil RAF byl slavnostně odhalen na půdě libereckého Technického muzea ve středu 12. července. Exponát v podobě vozu RAF 18/22 byl pod Ještěd zapůjčen z Národního technického muzea v Praze a podle ředitele libereckého muzea se jedná o splněný sen, protože tento vůz se narodil právě v Liberci.

„Když jsme zakládali Technické muzeum Liberec, bylo jedním z našich cílů vystavit automobil značky RAF, ale tehdy to byl jen sen a ten teď dojde naplnění,“ zdůraznil Jiří Němeček. Návštěvníci se tak mohou na vlastní oči kochat výsledkem muzejní spolupráce. „Je to pro nás obrovská čest, že jako relativně mladé, navíc soukromé muzeum můžeme spolupracovat s takovou kulturní institucí,“ doplnil Němeček.

Podle Arnošta Nezmeškala není běžné, aby Národní technické muzeum vyčlenilo jeden z ústředních exponátů a prevezlo jinam. „V Liberci, kde se auto zrodilo, bude na omezenou dobu. Je to doklad naší motoristické historie,“ zdůraznil muzejní pracovnik z Prahy.

Liberecká továrna na automobily Reichenberger Automobil-Fabrik původně vyráběla různé stroje a zařízení pro pivovarnický, papírenský i textilní průmysl. Později se přes motocykly dostala až k produkci automobilů, s jejich výrovou začala v roce 1907.

Automobily RAF byly výjimečné už jen v tom, že byly třikrát až čtyřikrát dražší než jiné. Cenu ovlivnila jejich kvalita a hlavně klientela, mezi ně patřil například arcivévoda Leopold Salvator, kníže Alain Rohan, Coloredo-Mansfeld či hrabě Clam-Gallas. „Automobily RAF se samozřejmě pravidelně účastnily výstav ve Vídni, v Praze a dalších velkých městech a také závodů. Logistika automobilky byla propracovaná, marketing úžasný a prodejní výsledky odpovídaly trhu,“ podotkl Svatopluk Holata, autor knihy Liberecká továrna na automobily.

Jedním z projevů prestiže firmy RAF bylo i udělení licence pro výrobu motorů konstrukce Knight od firmy Daimler Ltd. Tu obdržel vždy pouze jediný výrobce v dané zemi. Do současnosti se podle odborníků dochovalo na celém světe přibližně 10 kusů vozů RAF. Veterán RAF 18/22 je jediný dochovaný vůz tohoto typu na světě.

„Je to vůz na původním podvozku s novodobou druhostavbou karoserie podle lehkého užitkového vozu typu FW25. Renovaci provedli pracovníci podniku LIAZ Holýšov v roce 1976. Tento vůz připomíná bohatou historii automobilového průmyslu v Liberci. A je to přesně to auto, které se objevovalo na dobových prospektech podniku LIAZ,“ informovala manažerka Technického muzea Liberec Eva Daňková.