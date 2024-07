"Každého rodiče a vlastně každou společnost by mělo potěšit, že ti kluci, případně i holky od toho šlapacího autíčka, které se vyrábí už bůhvíjak dlouho, tak najednou dospějí až k tomu, že umějí udělat formuli. A když se podíváte na ty formule, které tady stojí, tak to nejsou žádná šlapací autíčka, to jsou plnokrevné a technicky vyspělé výrobky," řekl Němeček.

Šlapacích autíček je v expozici pavilonu "I" bývalého výstaviště vystaveno 54 a jsou z období od začátku minulého století do současnosti. Muzeu je zapůjčil ze své sbírky Lukáš Očenášek z Nového Bydžova. "Všechno to začalo před třemi lety pořízením prvního šlapacího auta - moskviče. Jako malý jsem ho neměl, a tak jsem si řekl, že bych si jednoho pořídil a společně s dědou si ho zrenovoval," uvedl Otčenášek. Dnes má ve své sbírce kolem 70 šlapacích autíček a nadále ji rozšiřuje.

Některá z vystavených šlapacích autíček jsou replikou skutečných aut. Nechybí renault, BMW či ferrari. "Jsou tady skoro všechny značky, i když některá autíčka jsou spíš taková fantazie," uvedl Němeček. Nejstarší vystavené modely představují vozy kočárového typu. Nepřehlédnutelná je replika českého vozu Aero z roku 1936 vyrobená o 60 let později v Bratislavě, která má navíc i motor. "To musel být zajímavý vstup do světa techniky jezdit s ním. A takové autíčko muselo zajímat každého kluka. Kdo by netoužil svézt se v něm," dodal ředitel muzea.

Mezi taháky expozice podle něj patří i model formule, kterých nechal americký ropný gigant ExxonMobil vyrobit jen deset. "Je také se spalovacím motorem a je to, řekl bych, už skoro plnohodnotná, i když zmenšená, formule," dodal Němeček.

Model této formule je pro srovnání vystavený u tří monopostů univerzitních konstrukčních týmů z Liberce, Prahy a Brna, které loni jezdily studentskou ligu. "Je to celosvětová soutěž, které se účastní zhruba 600 škol z celého světa. Ta formule je od A až do Z postavena na univerzitě, to znamená počínaje výkresy, konče praktickou realizací," dodal za muzeum Jiří Konvalinka.

