V soutěži, kterou univerzita pořádala spolu s organizací Czechdesign, uspělo grafické trio.

Kompletní český výpis názvu, zkratka TUL a doplňkový symbol Ještědu. | Foto: Deník/Jiří Louda

Technická univerzita v Liberci (TUL) se zahalí do nového kabátu. Od svého založení v roce 1953 neměla ucelený ucelený vizuální styl. V tu dobu to nebylo potřeba, ale hlavně od 90. let minulého století s přibývajícími fakultami a dalšími útvary se to ukázalo jako nutnost. To se ale během dvou následujících let změní.