Proč jste se rozhodli Tatrhů účastnit?

Tatrhy milujeme, nejen za stánkem, ale i jako účastníci. To, jakým způsobem zažijete město, je jedinečné. Je to pro nás přiblížení se k dalším lidem a opravdové místo setkání. Moc nás baví jeho putovní princip, kdy dopředu nevíte, jaké to bude, ale můžete se vsadit, že to bude dobré. Pro nás je to místo, kde se naši přátelé, rodina a třeba i sousedé přijdou na vlastní oči podívat, co bývá světu většinou skryté, protože náš obchůdek je více e-shop a jedno z mála míst, kde se otvírá světu jsou právě Tatrhy.

Můžete přiblížit svou tvorbu? Jaké výrobky, produkty si budou moci ve vašem stánku zájemci prohlédnout, popřípadě koupit?

Lucii, majitelku, najdete na stánku Pohlednictvi.cz a jak už název napovídá, najdete zde úplnou nálož barevných pohlednic a papírnických radůstek. Náš obchod čítá přes více než 5 000 druhů pohlednic a na Tatrhy přivezeme ty, které vznikají v přímé spolupráci s českými a i regionálními autory. Jsme důkazem toho, že papírová pohlednice nepatří do retro muzea, ale radost u schránky můžete prožívat stále. Vždy se najdou lidé, kteří ocení drobný vtip, krásu a rozmanitost těchto malých uměleckých děl a chodí si k nám nakupovat malé poklady. Kdo chce drobností potěšit své blízké, tomu Pohlednictví jistě dobře poslouží. Věřím, že pro všechny návštěvníky Tatrhů bude naším stánkem vyřešený problém, co letos pošlou dětem na tábory. Na své si přijdou i milovníci papírového plánování ať už v podobě trhacích bločků, sešitů či dekoračních samolepek.

V čem vidíte sílu podobných regionálních akcí, jako jsou například právě Tatrhy?

Síla Tatrhů spočívá jednoznačně v jejich originalitě, otevření se místům, kterými často procházíme, a přesto je vidíme jinak. Pohonem jsou účastníci, do detailu vymyšlené doprovodné programy a pečlivě vybraní prodejci. Jsem nesmírně ráda, že Pohlednictví je toho součástí, že můžeme ukázat svým nejbližším, co opravdu děláme a vždy se velmi těším na tyto setkání. Líbí se mi vzájemná podpora, kterou si prodejci umí dát i sdílení zkušeností. Přijměte i vy pozvání do našeho světa plného barev, umělců, fotografů.