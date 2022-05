Jak se svěřili organizátoři, tentokrát si je místo konání našlo samo. Oslovilo je nezávisle na sobě několik lidí, kteří mají tento kus Liberce rádi a chtěli by ho více otevřít lidem. „Když jsme se tam jeli poprvé podívat, tak nám bylo jasné, že sem tatrhy patří. Je to zkrátka kus divočiny uprostřed města, a to ji postupně pohlcuje,“ sdělila jedna z organizátorů Aneta Reichmannová.

Letošní trh bude podstatně větší než obvykle a jeho součástí budou opět i neokoukané tváře. Po dvou letech covidového útlumu se opět začali objevovat lidé, kteří si chtějí vyzkoušet na tatrzích poprvé podnikat. „Trochu jsme se báli, abychom měli dostatek stánkařů. Přeci jen po těch dvou letech zrušených akcí a zakázaných trhů se letos roztrhl pytel a po celé republice jsou tisíce akcí každý víkend, ale nakonec se sešlo tolik přihlášek, že jsme už museli brzdit, abychom se na tu louku vůbec vešli,“ podotkla další organizátorka Klára Kašparová. Návštěvníci se mohou těšit také na bohatý doprovodný program. Umělecké zásahy budou letos v podání hongkongské umělkyně a aktivistky Wai Ting Loretty Lau, designéra Eduarda Seiberta nebo výtvarníka Václava Koláře. Děti si zase užijí divadelní představení skupiny vi.TVOR.

Konání už tradiční události vítají i sami regionální tvůrci. Podruhé se jí bude účastnit Pavla Kašparová, která má malou značku Houba. Nabízí náušnice, čelenky či odznáčky se jménem. „Nedělní akci si nesmí nechat ujít všichni, co mají rádi originální a hlavně české výrobky. Přeci jenom poslední roky nebyly pro tvůrce a malé podnikatele úplně přívětivé. Doufám že počasí nám bude přát a už se na neděli těším,“ netajila nadšení Kašparová.

Do města pod Ještědem zavítá i Gabriela Vlachová, která doveze mosazné i dřevěné instalace na latinsko-americké rostliny Tillandsie, dále několik pokojových rostlin a sukulenty. Nebudou chybět ani obrazy vyrobené z masivu a stabilizovaného mechu. „Není nad to příjemně strávit den v krásném prostředí, potkat své sousedy a zároveň podpořit lokální umělce,“ podotkla tvůrkyně.

Na 22. května připadá i Mezinárodní biodiverzity, a tak došlo k propojení tatrhů s krajským ekodnem. Organizátoři tak navázali na první spolupráci, kdy pořádali s Libereckým krajem Den Země. „Pro návštěvníky to hlavně znamená, že budou tatrhy pestřejší a především děti tu budou mít o chytrou zábavu postaráno,“ řekla Dana Zikmundová z organizátorského týmu.

V rámci krajského ekodne představí svou činnost Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, Ekocentrum Jizerka, Geopark Ralsko, SEV Český ráj, Ekocentrum Brniště, DDM Smetanka, Lesní klub Lewandulka a další místní organizace zabývající se ochranou přírody. Povede mezi nimi pomyslná stezka s hravými ekovýchovnými aktivitami a mezi stromy bude i hamaka čítárna s ukázkou zajímavých knížek o přírodě. „Je to takový ekovýchovný happening. Příležitost pro příjemné setkání místních ekocenter, lesních školek a dalších neziskovek s veřejností. Chceme také ukázat, že enviromentální výchova není jen o třídění plastů a poznávání stop, ale je také plná zajímavých aktivit pro děti i dospělé,“ informoval člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.

Organizátoři zareagovali také na aktuální dění na východě Evropy. Součástí svobodného trhu budou ukrajinské stánky. Jedná se o část tatrhů, kde jsou stánky lidí, které podnikání neživí, ale chtějí si ho vyzkoušet. „Myslíme si, že je důležité, aby u nás měli lidé z Ukrajiny příležitost začít dělat něco, co je baví. A samozřejmě jsme udělali i pozvánky v ukrajinštině, aby si prostě jen přišli užít den,“ zdůraznila Kristýna Ptáčková.

Nápadů do budoucna mají spoustu, ale jelikož jsou tatrhy dobrovolnická aktivita, tak nemusí naplnit žádný konkrétní plán. „Musí nás to bavit, musíme vědět, že to zvládneme a že to má nějaký vyšší smysl. Teď se soustředíme hlavně na to, aby v neděli bylo krásně a lidé si to užili,“ shodli se pořadatelé.