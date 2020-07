Prázdniny a teploty přes 30 stupňů Celsia. To jsou ideální podmínky pro koupaliště ve městech, jejichž obyvatele nemohou před horkem uniknout do přírody k řece nebo k jezeru. Jelikož je ale letos chladnější léto a více prší, koupaliště jsou poloprázdná.

Koupaliště. Ilustrační foto | Foto: Archiv Táborský deník

„Letos je to tragédie. Aktuální počasí je pro přírodu paráda, ale pro koupaliště to není dobré. Musí být alespoň tři dny hezky, abychom měli narváno. Ještě ale nebyl jediný letní den, kdy by se teplota dostala přes 30 stupňů,“ řekl Deníku Petr Polda, správce areálu koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou. Za vstup tam v létě zaplatí dospělí 90 korun, děti 40 korun, studenti a důchodci 70 korun. Zakoupit lze i rodinné vstupné nebo permanentku.