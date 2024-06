Český tanečník a choreograf Yemi Akinyemi Dele, který se narodil v městě pod Ještědem, se měl podívat do vesmíru. Do své posádky soukromé mise dearMoon si ho vybral japonský miliardář Jusaku Maezawa. Původní hrdost a nadšení však vystřídal smutek a liberecký rodák nakonec nebude mít tu čest reprezentovat rodné Česko, Nigérii či LGBTQ+ komunitu. Společnost start kosmické lodi Starship zrušila kvůli nejasnému harmonogramu.

Yemi A.D. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Sen stát se druhým Čechem ve vesmíru se tak tanečníkovi, který se na let k Měsíci připravoval dva roky, rozplynul. „Vždy jsem chtěl být na své životní cestě otevřený. Když jsem nahoře, ale i když jsem dole. Dnes tu sedím, abych se s vámi podělil o smutné zprávy. Mise dearMoon byla zrušena. Poté, co jsem celý svůj život změnil, abych byl připravený na tuto mimořádnou výzvu, se nyní tato kapitola uzavírá,“ pronesl ve svém prohlášení Yemi A.D.

Nastalá situace ho vedla k zamyšlení, co si z toho celého odnese. Podle něj cesta k našemu vytouženému cíli není téměř nikdy rovná. Jsou na ní okliky, neúspěchy, zklamání o otázky. Sám prošel touto lekcí už mnohokrát, ať už se jedná o spolupráci s Kanyem Westem, dobu, kdy vyrůstal v komunistickém Československu, nebo když spouštěl první stipendijní program v Nigérii. „Poté, co jsem byl z jednoho milionu kandidátů vybrán a mohl se stát členem první civilní posádky na vesmírné cestě kolem Měsíce v raketě Starship, karty říkají: hmm, ne. Ještě ne,“ podotkl.

Když se přihlásil na misi, chtěl dokázat, že v dnešní době nezáleží na tom, kde člověk začíná svou cestu, ale kam směřuje. Chtěl ukázat svým fanouškům a podporovatelům, že mohou dokázat cokoliv si vysní a nic není nemožné. Součástí jeho přihlašovacího procesu bylo vytvoření divadelního tanečního projektu o svobodě s názvem „Bohemian Gravity“. Představení byla vyprodána a po třech sezónách v Národním divadle v Praze je zhlédlo přes deset tisíc lidí. Nyní míří do New Yorku. „Mise dearMoon mi dala něco, co mi nikdo vzít nemůže. Dala mi sílu nebát se velkých snů, dala mi ještě více odvahy jít vstříc nečekaným šancím a přivedla mi do života nové přátele,“ zdůraznil Yemi A.D.

A co plánuje dál? „Udělám to, co jsem vždy dělal ve chvílích nejistoty. Budu věřit své tvorbě a umění, a tomu, že mě zavede k novému cíli, ať už to bude další vesmírné dobrodružství na palubě jiné vesmírné lodi, učení humanoidních robotů řeči těla či rozvoj platformy Moonshot v Africe,“ nastínil plány liberecký rodák.

Posádku by měli tvořit kromě Maezawy a Yemiho také youtuber Tim Dodd, americký hudebník Steve Aoki, irská fotografka Rhiannon Adamová, indický herec Dev Joshi, fotograf Karim Iliya, dokumentarista Brendan Hall a jihokorejský rapper Choi Seung Hyun aka T.O.P. „Všem, kteří tento projekt podpořili, se omlouváme za tento výsledek. Přestože je dearMoon zrušen, členové posádky budou pokračovat výzvou ve svých příslušných oborech. Budeme chovat hluboký respekt ke SpaceX, když se bude nadále pouštět do neprobádaných území, zatímco my sami přejdeme k další výzvě,“ stojí v prohlášení, které informuje o zrušení projektu.