Udržení talentů. To je záměr nového projektu krajského projektu Lipo.ink

Liberecký kraj – Velký potenciál šikovných absolventů zdejší Technické univerzity, tradice i možnost přeshraniční spolupráce. To dohromady dává našemu kraji velký potenciál rozvoje.

Jak si ale nenechat utéct šikovné lidi s nápadem? Kraj na to má jednoduchý recept. Vytvoří pro ně zázemí.

Tak zvaný podnikatelský inkubátor, kde lidé s nápady, ale bez patřičného zázemí, najdou podporu, není novinkou. Modelovým příkladem je Jihomoravské inovační centrum v Brně. Právě v jeho stopách by Liberecký kraj chtěl jít a vytvořit funkční systém, kde by talentovaní lidé našli v první fázi podporu a rady od zkušených konzultantů, později také potřebné prostory. Kanceláře i dílny. Zatím pomůže nastartovat podnikání virtuální inkubátor Lipo.ink. „V současné chvíli pracujeme na jeho zahájení, souběžně připravujeme podklady na žádost o evropské dotace,“ informoval hejtman Martin Půta. Kraj chce totiž pro potřeby inovačního centra přebudovat prostory bývalého výzkumného ústavu. Podle náměstka Marka Pietra už kraj oslovil studenty, mladé firmy, ale i akademiky a výzkumné pracovníky.

Náš kraj patří k dvěma posledním, kde ještě neexistuje podnikatelský inkubátor. Tedy organizovaná podpora kraje a odborníků pro začínající podnikatele. To se teď změní. Ještě do konce roku spustí Liberecký kraj virtuální verzi projektu Lipo.ink, kde po přestavbě jedné z nevyužitých krajských budov najdou lidé s podnikatelským duchem potřebné zázemí. Povede ho člověk ze zahraničními zkušenostmi, který dosud vedl odbor rozvoje talentů úspěšné společnosti Jablotron. Teď bude Philipp Roden pomáhat kraji.

Co vlastně představuje projekt Lipo.ink?

Půjde vlastně o poradenské zázemí pro každého, kdo má nějaký nápad, ale není si jistý, zda s ním uspěje. Inkubátor by mu měl pomoci jak na to, dopilovat jeho byznys plán, případně mu pomoci dostat se na trhy. Pomoc tu ale dostanou i etablovaní podnikatelé, kteří se třeba potýkají s otázkami nových technologií nebo náborem nové generace. Tady se obě skupiny mohou potkávat a vzájemně se od sebe učit.

Zjišťovali jste, jaký je podnikatelský potenciál kraje, nebo projekt vychází čistě z faktu, že tady zatím podobná služba chybí?

Myslím, že je to směsice všeho. Projel jsem přes sto malých a středně velkých podniků a jsem přesvědčen, že pro všechny by zřízení „inkubátoru“ mohlo být přínosem. Často se setkávám s mladými lidmi, ať už jako mentor na zdejší univerzitě, tak mimo ni, a vidím, s čím studenti a mladí lidé přicházejí. Často mají nápady, ale nemají prostor, kde je realizovat. Mohou jít do Prahy, ale proč jim nedat podmínky tady? I proto jsem byl Libereckým krajem požádán, abych pomohl vymyslet koncept inkubátoru.

Bude „inkubátor“ zaměřen výlučně na místní, nebo se do něj mohou zapojit i studenti a mladí vědci ze zahraničí?

Jsme otevření každému. Koncept chce mimo jiné využít strategické polohy při hranicích s Polskem a Německem, takže jednáme s technickými univerzitami v Jelení Hoře, Drážďanech či Žitavě – Zhořelci. Mám dobrou zkušenost s tím, že čím více různých vlivů a zkušeností, tím lépe. Byl bych proto moc rád, kdyby se naopak právě tady v Liberci mohli potkávat a inspirovat lidé z celého světa, ať už jde o studenty z příhraničí nebo z jiných zemí, kteří studují na zdejší TUL. Čím víc názorů a pohledů člověk na svůj projekt získá, tím rychleji a s větší šancí na úspěch se mu podaří ho realizovat.

Kdo se může do inkubátoru přihlásit a získat tak potřebné podnikatelské zázemí i odpovědi na otázku, jestli je má jeho nápad vůbec šanci na úspěch a nepatří jen do sféry snů?

Existují čtyři hlavní zásady. Když někdo splní alespoň tři, pak může být do inkubátoru přijat. Za prvé musí jít o něco něco nového. A zdaleka nemusí jít jen o IT technologie, může jít třeba o nové metody ve sklářství nebo textilním průmyslu. Další plus je, když nápad zapadá do regionální inovační strategie kraje. Samozřejmě se díváme i na to, jestli má projekt alespoň potenciál ekonomického úspěchu. Nesmírně důležitou podmínkou je, aby byl člověk svému nápadu ochotný něco obětovat. Jestli nevychází jen z toho, že všichni moji kámoši v něčem podnikají, tak bych to chtěl zkusit taky. Protože za každým úspěchem je hodně práce a hodně odříkání. To si člověk hned od začátku musí uvědomit.

Doufáte, že objevíte nějakého libereckého Steva Jobse?

Rozhodně nemůžeme počítat s tím, že tu během roku vznikne nějaký nový liberecký facebook, Apple nebo Microsoft. Všechny tyhle firmy vznikly ve velice specifickém prostředí a potřebovaly dlouhá léta, aby se dostaly tam, kde jsou. Ale věřím, že najdeme člověka, který bude mít takový potenciál. A třeba jich najdeme i víc.