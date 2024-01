/FOTO, VIDEO/ Sváteční program České televize sledovala bezmála polovina všech diváků u obrazovek, loňské Vánoce se tak staly nejúspěšnější od začátku měření sledovanosti v roce 1997. Nejvíce diváky zaujala štědrovečerní pohádka Klíč svatého Petra, kterou si pustilo přes 2,93 milionu diváků. Podíl na sledovanosti dosáhl k 61 %.

Na zámku Sychrov filmaři natáčeli vánoční pohádku České televize Klíč svatého Petra. | Video: Jiří Louda

Zaujala i další nová pohádka Tři zlaté dukáty, jejíž premiéru si nenechalo ujít 2,3 milionu lidí. Vysokou sledovanost měly i další vánoční pohádky jako Krakonošovo tajemství, Tajemství staré bambitky nebo Tři oříšky pro Popelku.

„Loňský Štědrý den byl z hlediska sledovanosti nejúspěšnější v celé historii měření nejen pro ČT jako celek, nýbrž i pro kanál ČT1. Vánoční vysílání je pro Českou televizi vždy velká výzva a priorita. Jsem rád, že si letošní štědrovečerní a sváteční vysílání užily s naším programem miliony lidí,“ sdělil programový ředitel České televize Milan Fridrich.

Právě Klíč svatého Petra, který se stal nejvyhledávanější pohádkou, má vazbu k regionu. Filmaři si pro její natáčení vybrali mimo jiné zámek Sychrov, který tak loni v létě přivítal krále s princeznou, rádce královského dvora, vodníka i zloděje.

Výpravný příběh o jedné krádeži, do princezny zamilovaném vodníkovi a protřelé dvojici natáčel na Liberecku režisér Karel Janák. „Na scénáři pro Klíč svatého Petra se mi líbilo, jak skvěle kombinuje klasické pohádkové postavy, tedy vodníka, zlé rádce nebo princeznu, s méně obvyklými charaktery. V našem případě je to svatý Petr a naši tři hlavní hrdinové, zloděj, podvodnice a nevinný Tobiáš,“ svěřil se režisér.

Do krádeže klíče svatého Petra jsou zapleteni tři lidé, zloděj Vilém, podvodnice Emílie a Tobiáš, který je v tom ale úplně nevinně. Při přetahování o uloupené věci skončí všichni tři v zámeckém rybníku u vodníka jako dušičky. Když se ocitnou před nebeskou bránou, svatý Petr je pošle zpátky na zem, aby ve stanovené lhůtě pátrali po klíči, jinak přijdou do pekla.

Pátraní je zavede na zámek, kde je čeká, kromě krásné princezny a krále, setkání se zrádnými kancléřovými a jejich prohnanými plány. „Říká se, že už nelze vymyslet nic nového, já si to ale nemyslím. Jen to dá více práce. Člověk tak přemýšlí, co se s klíčem stane, když je na Zemi. Zda slouží jen k otevírání nebeské brány nebo jestli nemá další kouzelnou moc,“ dodala kreativní producentka České televize Barbara Johnsonová.

Vánoční vysílání České televize je v posledních třinácti letech každoročně nejvyhledávanějším na tuzemském televizním trhu, a to jak během dne, tak i v hlavním vysílacím čase. Letos navíc přilákalo rekordní podíl diváků od začátku měření sledovanosti v roce 1997. Sváteční pořady České televize sledovalo 47,6 % lidí se zapnutou televizí.