Jsme vesnice roku a jsme z toho v šoku. Úvodní slova písně, kterou si speciálně na úterý připravila svojkovská dívčí skupina Tři koťata, dokonale shrnula první pocity všech ve Svojkově na Českolipsku, když se dozvěděli o vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019. Dojetí, radost a hrdost čišela během úterního slavnostního vyhlášení z každého z místních v čele se starostou Gustavem Pilzem, který pro svou vesničku převzal Zlatou stuhu a společně s 245 obyvateli teď netrpělivě vyhlíží celorepublikovou komisi.

Směrem k občanům, kolegům z vedení obce i plejádě hostů nešetřil Pilz slovy díků. Nezapomněl ale ani na zásluhy bývalého vedení obce. „Když jsme se v roce 1992 osamostatnili a přestali jsme být součástí Nového Boru, za což patří díky bývalému starostovi Miloslavu Tomešovi, žilo nás tu 92. Udělal se vodovod, plynovod a spousta další práce. Ale pořád tu chyběla ta třešinka na dortu. Ta přišla v roce 2008, kdy nám ministerstvo kultury vrátilo zámeckou zahradu. V tu chvíli začala obec žít ještě víc a držela pospolu. Trvá to do dneška a za to jsem všem vděčný,“ řekl svojkovský starosta, jehož obec proměnila ve vítězství hned premiérovou účast v soutěži.

„Porota přijela a hodně viděla, malou obec pod skálou se zámeckou zahradou.“ Tak pokračovala oslavná píseň Tří koťat. A porota skutečně viděla. Krásné okolí, oblíbený turistický cíl Modlivý důl nebo zmíněnou rozlehlou zahradu, která zůstala po vyhořelém a v roce 1958 zbořeném zámku a stala se centrem obce, kde se konají jarmarky, koncerty, oslavy dne dětí a řada dalších akcí. Vždy s hojnou účastí a zapojením celé obce, což letos Svojkovu vyneslo Zlatou stuhu. A také finanční odměnu milion korun.

„Soutěž Vesnice roku není jen soutěží krásy jednotlivých obcí. Je to právě o tom, jak se obec stará o společenský život, svoje aktivity, historii nebo o životní prostředí. To všechno musí skloubit, aby byla vítězná,“ shrnul Zdeněk Semorád z ministerstva pro místní rozvoj, které je jedním z vyhlašovatelů klání.

Soutěže Vesnice roku 2019 se letos v Libereckém kraji zúčastnilo 16 obcí. Ve Svojkově včera nechyběli zástupci žádné z nich. Z Horní Branné si přijeli pro Modrou stuhu za společenský život, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí putovala do Bílého Kostela nad Nisou, stuha bílé barvy za činnost mládeže patří letos Poniklé a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získal Janův Důl. „Když navštěvuji obce, mluvím se starosty a vidím, co dělají, vždy mi to zlepší náladu. Jsem rád, že v tom dnešním uspěchaném světě stále funguje obyčejná lidská pospolitost. A jsem také rád, že se v obcích vždy nespoléhají jen na to, že za ně něco udělají v Liberci nebo v Praze. Vědí, že co si udělají sami pro sebe, to tady budou mít a toho si mohou nejvíce vážit,“ připomněl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Na Českolipsko putovalo vítězství v krajském kole soutěže počtvrté v 25leté historii soutěže. Před Svojkovem se Vesnicí roku staly v roce 2009 Zahrádky, o rok později Sloup v Čechách a v roce 2016 Prysk, který ve finále skončil na druhém místě. Svojkov čeká na začátku září návštěva celorepublikové hodnotící komise, která následně ze třinácti finalistů z jednotlivých krajů vybere letošního vítěze. Nositel titulu Vesnice roku 2019 bude vyhlášen 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Svojkovští si mohou jen přát, aby byl verdikt stejný, jaký vynesla krajská komise. „Jednohlasně jsme se shodli, že Svojkov je nejlepší. A za to vám gratuluji,“ dodal včera odpoledne její předseda Jiří Sedláček.

A jak zněl závěr svojkovské písně? „Hlavně nesmí chybět šťastné děti, jsme tu prostě jako doma a máme to tu rádi.“