Rok 1564 se vepsal do historie českého pivovarnictví. V tomto roce otevřel český šlechtický rod Vartenberků pivovar, v němž se pivo s respektem k tak dlouhé tradici vaří dodnes. Podle ředitele pivovaru Romana Havlíka od doby Vartenberků pivovar slouží prakticky nepřetržitě, ale na svou největší slávu si musel počkat více než čtyři století. „Úctyhodného věku 460 let se teď dožívá ve skvělé kondici a v podobě, kterou by si jeho zakladatelé dokázali asi jen stěží představit,“ sdělil Havlík.

Svijany 460 vaří k oslavám

A co by to bylo za oslavy, kdyby chybělo mimořádné pivo. Tentokrát se jedná o kroužkovaný ležák Svijany 460 s obsahem kulturních kvasnic, jemným žateckým chmelem z vlastních chmelnic a humnovým sladem, který se bude ale čepovat pouze letos. Jako první jej budou moci okusit hosté Zámeckých slavností ve Svijanech, které se uskuteční v neděli 16. června, v hospodách a restauracích se pak bude čepovat od začátku listopadu do konce roku.

Opékání hadů či ochutnávka mešních vín, i to je Noc kostelů v Libereckém kraji

Oslavy vyvrcholí v září na Svatováclavských slavnostech ve Svijanech. „Během všech těchto akcí bude pro hosty připraven zajímavý program s odkazy na historii pivovaru a sběratelské edice pivních obalů. V průběhu celého roku bude jubileum připomínat řada akcí s magickým číslem 460, například 460 bezplatných exkurzí do pivovaru či výsadba 460 stromů,“ nastínil program Havlík s tím, že ještě letos vyjde kniha 460 let pivovaru Svijany od autora Jaroslava Egerta. „Lákadlem je i speciální série dvoulitrových plechovek Paměť národa ‚Svijany miloval můj děda a teď i já­‘“, doplnil.