Svijanské slavnosti nebudou ani letos. Naposledy se konaly v roce 2019

Slavnosti svijanského piva, na něž se do Svijanského Újezdu v červenci už více než třicet let sjíždějí tisíce lidí z celé republiky, se nebudou v tradičním formátu konat ani letos. Oznámili to pořadatelé Pivovar Svijany a obec Svijanský Újezd.

Svijanské slavnosti. | Foto: Deník

Hlavními důvody jsou rizika spojená s pandemií COVID-19. „Epidemie ještě není úplně za námi a pokračující opatření bohužel ještě ani v létě nedovolí pořádání tak velké sešlosti. Zrušení Slavností nás mrzí, ale ochrana zdraví má absolutní prioritu,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. Vedle hudby je hlavním tahákem slavností pivo. Naposledy – v roce 2019 – se na nich čepovalo patnáct různých svijanských piv za lidovou cenu z celkem 160 píp. „S velikou lítostí proto musíme ohlásit letošní 32. stejně jako loňský 31. ročník Slavností za uzavřený ještě před začátkem. Na dalších Slavnostech s magickým pořadovým číslem 33 se ve Svijanském Újezdě sejdeme 16. července roku 2022. Jsem si jist, že si jejich neopakovatelnou atmosféru po vynucené dvouleté pauze o to více vychutnáme. Pokud to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme během letních měsíců alespoň nějakou menší akci podobného ražení,“ dodal Roman Havlík.