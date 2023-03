Otužilec a freediver David Vencl se zapsal do historie. Absolvent Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, který vystudoval kombinaci matematika a tělesná výchova, posunul hranice lidských možností. V úterý 14. března po poledni stanovil světový rekord v hloubkovém ponoru. Univerzita o tom informovala prostřednictvím online zpravodaje T-UNI.

David Vencl stanovil světový rekord v ponoru do 52 metrů pod ledem na jeden nádech. | Foto: se souhlasem Davida Vencla

Na jeden nádech, bez neoprenu a jen s ploutvemi se potopil David Vencl do hloubky 52 metrů. Ponor byl tak hluboký, jako by se postavily nad sebe dva osmipatrové rektoráty liberecké univerzity. Hloubkový ponor měl v úterý začít už v poledne, došlo ale k technickým potížím. Jednomu ze čtyř potápěčů, kteří na rekordmana dohlíželi, zamrzla technika.

Ve 12:49 se David Vencl ponořil do vody švýcarského jezera Sils poblíž Svatého Mořice v nadmořské výšce 1 800 metrů. Jezero má maximální hloubku 71 metrů. Za minutu a pětapadesát sekund se čtyřicetiletý rodák z Teplic vynořil. „I am OK, voila,“ pronesl několik sekund po vynoření a prsty spojil do potápěčského gesta. Krátce nato se ozval potlesk a výkřiky nadšení Venclova týmu a všech sledujících.

Zdravotní komplikace

Po vynoření měl Vencl pusu od krve, kterou vykašlával z tlakem poškozených plící. A protože zdravotní problémy neustupovaly ani na hotelu, rozhodl se se svým týmem raději absolvovat vyšetření v nemocnici. Na Instagramu mu fanoušci gratulovali a doufali, že bude vše v pořádku. „Velká gratulace k dalšímu posunutí hranice! Snad bude vše ok!,“ napsal jeden z nich.

David Vencl to dokázal! V Lahošti uplaval pod ledem neuvěřitelných 80 metrů

David Vencl má s rekordy už zkušenosti, v roce 2021 vytvořil nový světový rekord v horizontálním plavání pod ledem na jeden nádech bez neoprenu. V zatopeném vápenném lomu Lahošť u Teplic uplaval 80,9 metru. Za 251 dní byl výkon oficiálně uznán jako Guinessův rekord. „Starám se o sebe po fyzické, duševní i duchovní stránce. K tomu všemu samozřejmě patří i strava. Pro mě je nejdůležitější svému tělu dodávat co nejpřirozenější a nejpestřejší rostlinnou stravu. Své poznatky na vlastním organismu předávám rád i ostatním. Rád inspiruji a motivuji,“ podotkl Vencl.