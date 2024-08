/FOTO, VIDEO/ Druhý srpnový víkend se v obci Dlouhý Most na Liberecku nesl ve slavnostním duchu. Za autobusovou zastávkou U Tří lip vyrostly atrakce v rámci Svatovavřinecké pouti a neděli zpestřila Svatovavřinecká poutní mše svatá. Právě místní kostel je zasvěcen jáhnovi a mučedníkovi svatému Vavřinci. Jeho svátek připadá na 10. srpna a letos mši zpestřilo požehnání zrestaurované sochy Panny Marie Lurdské, která svůj dočasný domov našla právě v dlouhomosteckém kostele.

Svatý Vavřinec je tedy patronem kostela, farnosti, ale i celé obce Dlouhý Most. Poutní mše svatá přilákala do kostela věřící, kteří si nenechali ujít tuto významnou událost. „U nás na tuto poutní mši zveme vždy nějakého zajímavého kněze, aby to byla změna od běžných nedělí, kdy tady sloužíme my dva Michalové. Letos to byl nový kněz František Masařík, který přišel z Prahy, a má na starost hlavní libereckou farnost arciděkanství,“ řekl statutární administrátor římskokatolické farnosti Dlouhý Most Michal Olekšák.

Během letošní poutní mše došlo k mimořádné události, kdy Michal Olekšák posvětil původní sochu Panny Marie Lurdské z kaple na Javorníku. Přestože byla socha krátce po odsunu původního obyvatelstva dlouhodobě uschována, podepsal se na ní zub času.

Chyběly obě sepjaté ruce, kvítka u nohou, na mnoha místech již nebyla polychromie a svatozář byla poničena. Restaurování sochy se ujal Jiří Sika. Před třemi lety byl administrátor farnosti požádán o pomoc, aby se socha mohla vrátit. „Socha sama není něčím světově mimořádným, ale tou největší hodnotou restaurované sochy je její příběh. Ten je spjat s historií a místem naší farnosti, která nebyla vždy růžová, a stále se před ní zavírají oči,“ zdůraznil Olekšák.