Během putování krajinou na návštěvníky čekalo několik zastavení, u kostela si připomněli, kdo to vlastně byla svatá Anna, na další zastávce se hrálo loutkové divadlo na motivy místních legend a před koncem poutě se zpívaly lidové písně. "Rozhodli jsme se vytvořit novou tradici a vyměnili jsme svatého Martina za svatou Annu, kterou můžeme oslavit v příznivějším období. Rádi bychom, aby se lidé mohli sejít, seznámit se, popovídat si a užít si čas na našem statku a případně si něco z poutě odnést, tak jak bývalo v minulosti zvykem," řekl při přivítání poutníků na statku místní hospodář, který akci pořádal spolu s manželi Křížkovými z frýdlantské kavárny Jazzová osvěžovna.

Průvodu, který vedl farář Petr Chlápek, se zúčastnilo několik desítek lidí z frýdlantského výběžku, na statek pak dorazili další lidé z blízkého ale i vzdáleného okolí.

Odpoledne na statku bylo plné soutěží pro děti, workshopů, hudby a nechybělo ani občerstvení. K poslechu zahrála liberecká kapela Nekrmit, česko-švýcarské rockové duo Songs from Utopia a celý program zakončil DJ Bubo. "Jsem moc spokojený, byla to pěkná procházka s vtipným programem. Na statku bylo připravené příjemné prostředí a zajímavý program. Rád jsme vyrazil na konec světa do Dolní Oldříše a příští rok přijedu zase," řekl Deníku Štepán Kobrle.