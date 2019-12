Liberecký kraj informuje, že ve dnech 24. - 26. prosince a 1. ledna bude zajištěna lékárenská pohotovostní služba v Nemocniční lékárně v areálu Krajské nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63 Liberec.

Lékárna. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Sýbek

24. 12. 2019, v době od 13 do 17 hodin

25. 12. 2019 v době od 9 do 17 hodin

26. 12. 2019 v době od 9 do 17 hodin

1. 1. 2020 v době od 9 do 17 hodin