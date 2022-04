Velikonoce tvůrčí i zábavné. Takové jsou až do neděle svátky jara v Babylonu

Počasí se má podle předpovědí o víkendu zakabonit, ale to by vám nemělo pokazit svátky jara. Pestrý program pro nejmenší si můžete užít v Centru Babylon v Liberci, kde oslavy začaly v pátek a potrvají až do nedělního podvečera 17. dubna.

Velikonoční program si můžete zdarma užít v libereckém Babylonu až do neděle. | Foto: Štěpán Kachur

V kreativních dílnách si děti ozdobí vajíčka nebo vyrobí jinou velikonoční výzdobu, v rámci programu si zatančí nebo se vyřádí při pohybových aktivitách. Vstup je zdarma.