Po několika chladnějších dnech se o prodlouženém víkendu začne rychle oteplovat. V sobotu teploty překročí 30 stupňů Celsia, zároveň ale dorazí bouřky, které teploty srazí pod hranici tropického dne. V neděli má na většině území pršet a někde očekávají meteorologové i vydatnější srážky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek 4. července se budou nejvyšší teploty pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia, v nížinách do 24 stupňů, v Čechách se místy objeví přeháňky. V pátek, kdy je v Česku státní svátek, by mělo pršet jen výjimečně, teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů, ale na západě země bude jen kolem 20 stupňů.

Sobota přinese zpočátku jasnou či téměř jasnou oblohu a teploty od 28 do 32 stupňů. Od západu do Čech dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být ojediněle i silné.

V neděli má být oblačno až zataženo, zpočátku na východě až polojasno. Postupně začne na většině území pršet, místy budou srážky vydatné a bouřky silné. Teploty na většině území zůstanou pod hranici letního dne, od 19 do 24 stupňů, jen na jihovýchodě a východě Moravy vystoupají k 28 stupňům.

K tropické třicítce se teploty znovu přiblíží příští týden.

Mohlo by vás zajímat: Zranění a chaos. Blesk ve Vratislavicích převrátil Den dětí v noční můru