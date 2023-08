„S kolegy jsme o tom mluvili a řekli si, proč něco takového v Liberci neudělat. Navíc už je na čase, aby manželství bylo pro všechny. V západní Evropě to je naprosto normální a přirozené,“ řekl Deníku jeden z iniciátorů nápadu Matyáš Moc (Starostové pro LK).

Jak přiblížil, aktuálně lze uzavřít uzavřít registrované partnerství pouze na jediném matričním úřadu v každém kraji a přítomnost zastupitele tak symbolizuje rovnost. „Oddávání je krásná činnost, takže se na svůj první obřad pro stejnopohlavní pár velmi těším. Potřebné informace mi vždy zprostředkovává matrika začátkem týdne, takže pokud budou mít nějaké speciální přání ohledně projevu, rád to s nimi proberu a pokusím se vyjít vstříc,“ doplnil s tím, že obřad proběhne tento týden.

V loňském roce uzavřelo registrované partnerství před Magistrátem města Liberec 18 párů, letos to bylo k začátku srpna 11 párů. Obřady se konají v souladu se zákonem o registrovaném partnerství, jsou podobné svatebním. „Rozdíl oproti uzavírání manželství je v tom, že u obřadu není povinnost mít svědky a prohlášení o vstupu do partnerství se činí do rukou matrikářky. Matrikářka má také slavnostní řeč,“ přiblížila průběh vedoucí oddělení matriky Ivana Jadrná.