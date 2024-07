Evropská iniciativa FFplus hledá inovativní podniky a startupy. Mezi vybrané firmy, které se rozhodnou pro řešení svých potřeb využít superpočítač, rozdělí 8 milionů eur na jejich realizaci. Iniciativa je určena podnikům bez předchozích zkušeností se superpočítáním Firmy získají nejen finanční podporu, ale i přístup k superpočítačové infrastruktuře a odborné poradenství expertů na vysoce výkonné počítání.

Jedno z center, které pomáhají právě cílovým firmám se zaváděním digitálních technologií je i v Libereckém kraji. EDIH Northeast Bohemia (NEB) poskytuje veřejnou službu, přenos digitálního know-how do malých, středních firem a veřejné správy.

“Náš EDIH NEB poskytuje služby malým, středním firmám a veřejným organizacím primárně z Libereckého a Královéhradeckého kraje. Najdete zde na jednom místě veškeré poradenství, možnost testování a implementace digitálních technologií, služby a vzdělávání na téma digitalizace či pomoc s dotačním managementem,” uvádí.

Stačí tedy mít vizi a zájem, se vším ostatním firmám pomohou experti. Do výzvy se mohou zapojit malé a střední podniky i startupy se sídlem v ČR, respektive v Evropské unii.

„Jedná se o mimořádnou příležitost, díky níž podniky získají finanční podporu na uskutečnění předloženého projektu, přičemž využít ji mohou všechny evropské společnosti. Českým podnikům dokáže s podáním návrhu projektu jakož i s jeho realizací pomoci Národní centrum kompetence pro vysoce výkonné počítání. Firmám stačí projevit zájem, se vším ostatním jim rádi pomůžeme. Zároveň můžeme podniky se sídlem v jiné evropské zemi odkázat na příslušné zahraniční centrum,“ uvedl vedoucí Národního centra kompetence pro HPC (NCK) Tomáš Karásek.

Procesem vytvoření vhodného projektu firmy provedou právě odborníci z NCK, kteří ve spolupráci s malými a středními podniky řeší jejich specifické záměry pomocí superpočítačů již několik let. „Firmy, se kterými spolupracujeme, zpravidla nemají se superpočítači žádné zkušenosti. A právě od toho jsme tady my. Propojujeme hluboké oborové znalosti firem s expertízou superpočítačových odborníků z IT4Innovations národního superpočítačového centra. Díky propojení vědy a praxe vznikají inovativní řešení, která firmám mohou poskytnout zásadní konkurenční výhodu na trhu,“ vysvětlil Karásek.

Výzva iniciativy FFplus je rozdělená do dvou částí. První s názvem „Business Experiments“ je určena pro podniky bez předchozích zkušeností se superpočítáním, které se rozhodnou využít tyto technologie. Vybrané projekty budou zahájeny 1. prosince 2024 a jejich realizace by měla být dokončena do 10 měsíců. Druhá část s názvem „Innovation studies“ podpoří firmy a startupy, působící v oblasti generativního AI a velkých jazykových modelů, jimž chybí potřebné výpočetní a finanční zdroje. Projekty této části budou startovat 1. ledna 2025 s maximální délkou trvání 15 měsíců.

Firmy mohou přihlašovat své projekty do 4. září 2024.

Superpočítače mají v praxi široké využití napříč obory. Firmy je využívají například při vývoji a inovování produktů, k vytváření digitálních dvojčat a provádění pokročilých simulací, optimalizaci procesů, odhadům výrobních vad, řízení skladových zásob, automatické detekci objektů, analýze velkého objemu dat nebo tvorbě fotorealistických vizualizací.

Nyní zahájená iniciativa FFplus je již čtvrtou etapou kontinuálního projektu, který běží už od roku 2013. Jeho hlavním cílem je pomáhat podnikům překonávat překážky spojené s využitím superpočítačů v praxi a posílit tak globální konkurenceschopnost evropského průmyslu. V průběhu let realizovalo projekty zaměřené na využití výpočetní síly superpočítačů v praxi téměř 200 firem z celé Evropy.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO: Policisté museli rozbít okénko auta, zachránili tím muži v Liberci život