Sublima zůstane před libereckou radnicí déle, nová socha ji nahradí v říjnu

Skleněná plastika designéra Jiřího Pačinka s názvem „Sublima“ zůstane před libereckou radnicí až do poloviny září. Začátkem října by ji pak měla nahradit socha nová. Do té doby zůstane Sublima na rohu náměstí Dr.E.Beneše.

Plastika Sublima je od skláře Jiřího Pačinka. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

Plastika se skládá ze základní kovové desky, na které je ve svislé polozeosazeno 18 nosných trubek, na nichž jsou osazeny samostatné kovové větve, nesoucí skleněné bubliny. Bubliny jsou vyrobeny ze sodno-draselného sklatechnologií ručního tvarování a foukání. Bubliny jsou v kovových větvích ukotveny a zabezpečeny pomocí kotevního šroubu, což znamená, že nemohou být volně vytaženy a jsou zabezpečeny proti odcizení. Přesto muselo být několik skleněných prvků vyměněno, potom co je neznámý vandal rozbil.