Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je neformální vzdělávací program pro všechny mladé lidi ve věku od 13 do 24 let. Program vznikl v roce 1956. Zaměřuje se na rozvoj osobnosti a dovedností, jako jsou například komunikace, spolupráce v kolektivu, cílevědomost, spolehlivost, dokončování aktivit v rámci správně nastaveného cíle apod. Vše je založeno na vnitřní motivaci účastníka. Soustředí se na objevení vlastních zájmů a činností, ve kterých se chce rozvíjet jen mladý člověk sám bez působení vnějších tlaků ze strany rodičů, školy a okolního světa.

„Liberecký kraj program DofE podporuje od roku 2020, kdy s ním uzavřel Memorandum o spolupráci. Do programu je nyní zapojených osm škol zřizovaných Libereckým krajem. Kraj školám přispívá primárně na licenční poplatek programu, vše ostatní je na žácích. Těší mě, že je mezi mladými lidmi o program zájem, a snaží se tak na základě svého vlastního rozhodnutí a píle udělat něco víc pro sebe i společnost. Oblast dobrovolnictví je součástí programu, ve kterém se zapojují do pomoci svému okolí,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost.

Ocenění putovalo za studenty Gymnázia Česká Lípa, Gymnázia U Balvanu Jablonec nad Nisou, Gymnázia Mimoň, Střediska volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou a Střední zdravotnické školy Turnov.

O Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu (DofE):



- Program má 3 úrovně, bronzovou, stříbrnou a zlatou a může se do něj zapojit každý student nebo žák ve věku 13 až 24 let. Podle zvolené úrovně pak program plní 6, 12 nebo 18 měsíců.



- V České republice program funguje 27 let a je do něj zapojeno více než 300 základních a středních škol, dětských domovů, sportovních klubů. Do programu se zapojují mladí lidé z širokého sociálního spektra.



- Pro účastníky je DofE zejména výzvou, jakou si sami zvolí. Program je sice postaven na velmi promyšlené metodice a pevných základech, nicméně nabízí velkou flexibilitu.



- Účastníci si volí aktivity a cíle ve třech oblastech – dovednosti, pohybu, dobrovolnictví. Na zvolených cílech pak pravidelně pracují.



- Čtvrtou oblastí je týmová expedice v přírodě, která má vždy konkrétní účel.



- Každý z účastníků pravidelně plní aktivity, které si v oblastech zvolil a zapisuje svůj postup do přehledné a intuitivní aplikace, ve které se mu sčítají splněné hodiny a je tak vidět, jak postupuje ke svému cíli.



- Na konci každé úrovně získají účastníci mezinárodně uznávaný certifikát, který se hodí do každého životopisu a může pomoci při nástupu do zaměstnání či při přijímacích zkouškách na střední nebo vysokou školu, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.