Detektor lži - i ten si děti vyzkouší v rámci projektu 1000 a tvůj pohled v Sasku.Zdroj: Lenka VrátnáPrvní školou, která se do projektu přihlásila, je základní škola Lidická z Hrádku nad Nisou. „Jsme česko-německá škola, žáci již řadu let spolupracují s dětmi nejen z Německa, ale i z Polska. Tento projekt bude bezesporu přínosný pro výuku v mnoha předmětech. Pojedeme s dětmi z devátých tříd. Příjemným bonusem je to, že celá akce je pro děti zdarma. Moc se těšíme,“ říká Stanislava Větrovská ze Základní školy Lidická v Hrádku nad Nisou.