Technická univerzita v Liberci umožnila studentům používat od tohoto semestru při studiu umělou inteligenci (AI). Podmínkou je ale to, že její použití musí ve své práci uvést. Pravidla využívání AI při výuce a tvůrčí práci upravuje směrnice.

Ve větší míře než dřív teď pedagogové také zkoumají, zda studenti práci, kterou odevzdali, rozumějí a umějí ji obhájit. Nestačí jen něco opsat, řekl děkan fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Jan Picek.

„Klade to větší nároky na pedagogy při hodnocení prací. Snaha je teď opustit hodnocení jen písemného projevu a o práci spíš diskutovat a skládat porozumění toho textu, v tom se pak ukáže mnohé. Není naším záměrem opsání toho, co vytvořila umělá inteligence, ale je to určitě užitečný nástroj. Snažíme se ji využívat podobně, jako se třeba v minulosti začaly využívat kalkulačky, ale je potřeba se s tím naučit pracovat," doplnil Picek. Pedagogové podle něj práci s AI zařazují do výuky.

„Ukazuji studentům podstatu, možnosti, výhody, ale i omezení a nedostatky vybraných řešení. Snažím se držet krok a být v obraze. A studentům AI prezentuji jako účinný nástroj," řekl Marek Janosik-Bielski z katedry českého jazyka a literatury. Studenty vede k tomu, aby AI využívali ke strukturaci rozsáhlých materiálů, testování, hledání zdrojů. "S AI pracujeme na uživatelské úrovni. Jsem rád, že většina škol, které osobně znám, přistoupila k celému problému zdravě a konstruktivně. Chápu AI jako nástroj, snažím se celou problematiku inspirativně popularizovat," dodal.

Podle prorektora pro informatiku Pavla Satrapy podporuje univerzita využívání nástrojů umělé inteligence při výuce, psaní vysokoškolských kvalifikačních prací a tvůrčí práci. „Je ovšem potřeba nastavit pravidla, v nové směrnici jsme proto jasně stanovili, že za výslednou práci, především za její správnost, odpovídá vždy autor, a vymezili jsme důležitou zásadu: je nutné použití AI vždy v práci uvést," uvedl Satrapa. Pokud to autor nebo autorka neučiní, může být podle něj práce považována za plagiátorskou.

Na jiné úrovni využívají umělou inteligenci vědci univerzitního Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI). „AI je u nás jeden z pilířů výzkumného směru systémová integrace. AI techniky se používají pro zpracování dat ať už pomocí strojového učení, computer vision, nebo optimalizačních úloh a algoritmů. Konkrétně ChatGPT ale chápeme jako nástroj pro širokou veřejnost, zcela nevhodný pro vědeckou práci," dodal vedoucí Oddělení modelování procesů a umělé inteligence Jan Kočí.

