Mladý architekt se zaměřil na studentské bydlení, protože umístění vysokoškolských kolejí na Harcově mu přijde historicky nešťastné. Nachází se na okraji centra města pod Ještědem a studenti jako výrazný element městského života tak nejsou vidět v centru. „Obecně si myslím, že by se Liberec mohl více snažit přitáhnout a udržet ve městě mladé lidi. Řeší se pragmatické otázky důležité pro většinu voličů, jako je parkování, ale v dlouhodobém výhledu může mít tento nedostatek následky,“ zamyslel se Tobiáš Hrabec. On sám přišel do Liberce z Prahy. Školu si vybral jednak kvůli dobré pověsti, a zároveň chtěl zažít dobrodružství. „Chtěl jsem odejít z velkého města, kde jsem měl prochozené ulice, do něčeho nového. Zažít úplně jinou etapu života. To je nakonec marketing, na který by slyšeli mladí lidé mimo region, z Prahy, Brna či Ostravy,“ podotkl. Podle něj univerzita sice přitáhne zajímavé lidi a dá jim nové znalosti, ale ti pak zároveň po dostudování město často opouští.

Jak po bombardování

Pro svůj projekt si vybral lokalitu mezi ulicemi Široká a Barvířská. Na půdoryse jedné z prvních libereckých automobilek tak vyrostla nová mikročtvrť. Když viděl oblast Papírového náměstí poprvé, přišla mu fascinující. Dle jeho slov vypadá částečně jako po bombardování, a právě ta rozervanost je pro architekty lákavá. „Ocenění mě potěšilo a vážím si ho. Jsem rád, že v práci, do které jsem vložil čas a úsilí, porota viděla přínos. Zároveň ale vím, že je to projekt v řadě věcí naivní,“ svěřil se architekt. Spolu s třetím místem zároveň získal finanční odměnu ve výši 20 000 korun a roční předplatné časopisů Architect+ a ASB.

Tobiáš už v mládí věděl, že chce studovat architekturu. Cítil, že mu záleží na tom, jak vypadají věci kolem něj. Během studia začal pracovat v kanceláři Mjölk architekti, kde má štěstí na klienty a zajímavé zakázky. Spektrum projektů je široké, od urbanismů větších čtvrtí a komplexů až po tvorbu detailů interiéru. Jeho posledním projektem byla rekonstrukce foyer v Malém divadle v Liberci. „Nejzábavnější je, když člověk vidí tu realitu. Velká míra práce architekta totiž skončí z různých důvodů v šuplíku.“ upřesnil.

Zároveň se věnuje podcastu Friendly Fire, který se dotýká liberecké architektury. Podle něj velká výhoda města pod Ještědem spočívá v tom, že na relativně malém půdorysu se střídají různé atmosféry. Zatímco dolní centrum vymezené Soukenným náměstím je spíše komerční, horní náměstí nese reprezentativní prvky. Okolí Masarykovy ulice má zase velkoměstský nádech. Zároveň uvítal vypsanou mezinárodní architektonickou soutěž na přeměnu Papírového náměstí. „Doufám, že dopadne dobře a vznikne zajímavý, snad i radikální výsledek. Můj projekt byl spíše konzervativnější a snažil se zachovat stávající genius loci místa a jeh ho posílit, dotvořit,“ podotkl Hrabec.

Do budoucna představuje velké téma bydlení a jeho dostupnost. Myslí si, že stavební produkce není v takové kvalitě, jaká by mohla být. „Přál bych si, aby Sokolské náměstí a druhá část náměstí Dr. Edvarda Beneše nesloužily pouze jako průtah. Aby tady byla automobilová doprava upozaděna, a vznikla zde pěší zóna,“ uzavřel Tobiáš Hrabec.