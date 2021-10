Hosté mohli ochutnat jablečné dobroty jako štrúdl, koláče či mošt, a užít si pohodovou a rodinnou atmosféru. Pro děti byly připraveny zábavné hry a soutěže a nechybělo ani pohádkové divadlo. Zájemci se mohli zapojit do kreativního tvoření a dozvědět se informace o samotném spolku, kam směřuje a jaké nabízí aktivity.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.