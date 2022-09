„Bylo to příšerné. Nejprve lehl manžel, sotva se zvedl z postele, od něj to dostala dcerka a pak se k ní přidal malý syn. A nakonec to skolilo i mě. Naštěstí, když byl nemocný muž, mohla jsem se postarat o děti já, když to přišlo na mě, on už se cítil lépe a staral se on,“ popsala Králová.

FOTO: Liebiegův palác se proměnil v nové srdce Liberce, otevře se na jaře

Podle ní se to v rodině šířilo jako požár a největší strach měla o ročního syna. „Nakonec to děti měly jen v lehčí podobě, my dospělí jsme na tom byli podstatně hůř. Já dva dny skoro jen ležela a sotva se dovlekla na záchod, bylo to vyčerpávající,“ líčila mladá žena s tím, že podobně střevní chřipka skolila i řadu známých v jejich okolí nebo ve školce, kam dcerka chodí.

Vysoký výskyt

Hygienici v letošním roce zaznamenávají v Libereckém kraji vysoký výskyt gastroenteritid virového původu. „Jedná se o onemocnění trávicí soustavy, laicky nazývané střevní chřipkou. Ve vyšší míře se vyskytuje zpravidla v období od ledna do konce jara. V tomto roce evidujeme onemocnění však nepřetržitě zejména v individuálních případech či v rodinách,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (KHS LK) Zuzana Balašová.

Jen od ledna do 5. září bylo v kraji potvrzeno 575 případů, pro srovnání - za celý rok 2021 evidovali v kraji 362 případů, za rok 2020 dokonce jen 156 případů.

Začalo vypouštění liberecké přehrady Harcov, potrvá měsíc

Za vznik virových gastroenteritid mohu noroviry, rotaviry, adenoviry a astroviry a zejména nedostatečná hygiena. Onemocnění obvykle trvá od jednoho do pěti dnů, podle toho, jak moc infekce člověka zasáhne a v jakém je zdravotním stavu. Nejvíc ohroženými jsou děti a staří lidé. K přenosu dochází převážně fekálně-orální cestou. Virus se vylučuje stolicí, dostává se do prostředí, které může kontaminovat. Možný je i přenos vzdušnou cestou při zvracení a průjmu, při splachování.

Pozor na dehydrataci

Onemocnění se projevuje jako průjem, zvracení, teplota, bolesti břicha, křeče v břiše. Někdy se mohou objevit i bolesti hlavy, svalů a kloubů. „Příznaky se svojí intenzitou mohou velmi lišit a mohou vést až k dehydrataci. U těžkých průběhů pak bývá nutná hospitalizace k provedení rehydratace,“ upozornila Balašová.

Virové gastroenteritidy se snadno šíří zejména v dětských kolektivech, zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. „Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění, u kterého je inkubační doba, tedy doba od nakažení k prvním příznakům, 1 až 3 dny. Letos evidujeme několik epidemií, které proběhly během pobytů dětí na školách v přírodě. Většinou jedno dítě, které začalo mít příznaky druhý den, nakazilo ostatní členy kolektivu. Některé akce musely být předčasně ukončeny. Nicméně na většině akcí příznaky v průběhu 1 až 2 dnů pominuly a kolektiv se mohl vrátit k běžnému programu,“ popsala Hana Knížová, vedoucí protiepidemického oddělení KHS LK.

Musela zasahovat i záchranka

Ojediněle musela být přivolána i záchranná služba, právě kvůli skutečnosti, že se potíže najednou objevily u většího počtu osob.

V souvislosti s tím Knížová upozornila, že odpovědnost často leží na rodičích, kteří pošlou svoje dítě na hromadnou akci s potvrzenou bezinfekčností, přestože třeba pár dní před odjezdem zvracelo nebo mělo průjem. Není rozhodující, že mu je v den odjezdu dobře, stále může být přenašečem infekce. Prodělané onemocnění navíc neponechává imunitu, což znamená, že může člověk kdykoli onemocnět znovu.

Liberec chce opravit školy, Jablonec stavět terminál. Doufají v evropské dotace

Léčit lze pouze příznaky onemocnění, zejména je potřeba hodně pít a dodržovat několik dní dietu. Jako prevence funguje dodržování základních pravidel hygieny rukou a prostředí. Nemocný by měl být alespoň v částečné izolaci.

Existuje možnost očkování

U dětí ve věkové skupině od 6 měsíců do 2 let jsou nejčastěji tato onemocnění způsobena rotaviry. Proti tomuto původci existuje možnost očkování. Jsou k dispozici 2 druhy vakcín, které se podávají ve formě kapek do úst. Očkování je dostupné v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost.

U dospělých jsou onemocnění způsobena převážně noroviry, které mívají většinou také sezónní charakter. Příznaky jsou stejné. U norovirů může dojít k přenosu i kontaminovanými potravinami nebo kontaminovanou pitnou vodou. K vyvolání infekce stačí velmi malá infekční dávka.

„Při vzniku jakýchkoliv onemocnění, kdy dochází ke ztrátě tekutin, je nutné sledovat zdravotní stav. Pokud nemocná osoba není schopna přijímat tekutiny, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc,“ upozornila Knížová.