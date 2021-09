S velkou pravděpodobností tak největší město ve Frýdlantském výběžku zůstane od nového roku dočasně bez strážníků. Ti liberečtí tam budou sloužit jen do konce roku.

„Je nereálné, abychom za tři měsíce zvládli všechno připravit, najmout lidi, nakoupit vybavení, zbraně, auto a další potřebné věci pro fungování městské policie,“ řekl Deníku starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Dodal, že by ve městě mělo být nově 8 plus 1 strážník, kteří budou sloužit ve dvojicích. „Cíl je, abychom zařídili 24hodinovou službu, jako jsme měli ve městě před rokem,“ uvedl.

Loni v dubnu Liberec zkrátil na polovinu času přítomnost strážníků, kteří ve Frýdlantu hlídali. Bylo to ze stejného důvodu, z jakého se nyní rozhodlo vedení krajského města neprodloužit smlouvu o službě libereckých strážníků ve Frýdlantu.

„Městu Frýdlant v Čechách jsme téměř 10 let vycházeli vstříc a rádi pomohli se zajištěním bezpečnosti a pořádku. Rádi bychom nicméně sami posílili počet strážníků u nás v Liberci. Proto jsme už dříve kolegy z Frýdlantu s dostatečným předstihem upozornili na to, že tuto službu nebudeme mít zájem do budoucna prodloužit. Vedení Frýdlantu to akceptovalo s tím, že zvažuje zřízení vlastní městské policie. Rádi pomůžeme, než se tak stane,“ vysvětlil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Podle jeho názoru by se Městská policie Liberec měla soustředit hlavně na pořádek a bezpečí na území města. „Nikoliv provozovat regionální obecní policii. Neznamená to ale, že bychom, bude-li to nutné, sousedním městům v rámci svých kapacit nepomohli,“ doplnil Zámečník.

Tři miliony ročně a pokuty napůl

Podle uzavřené smlouvy z roku 2016 platil Frýdlant Liberci za službu strážníků okolo 3,1 milionu korun za rok. Peníze vybrané za pokuty ve Frýdlantu si města rozdělovala rovnoměrně 50 na 50. Náklady na vlastní městskou policii starosta Frýdlantu odhaduje na 7 až 8 milionů korun. „První rok budou náklady vyšší, protože zřizujeme úplně nové oddělení. Musíme nakoupit uniformy, vybavení, zbraně, najmout lidi, připravit služebnu, zajistit auto atd.,“ upřesnil Stodůlka. Původně si Frýdlant myslel, že se s Libercem domluví na „půjčování“ strážníků až do roku 2023. Nakonec ale bude mít jen tři měsíce.

„Do konce kalendářního roku hlídky našich libereckých strážníků ve Frýdlantu zajistíme. Do té doby si vedení města Frýdlant promyslí, zda a za jakých podmínek by mělo zájem ve spolupráci s Libercem pokračovat, nebo zda půjde svojí cestou a založí vlastní městskou policii,“ okomentoval situaci ředitel Městské police Liberec Ladislav Krajčík.

Strážníci ve Frýdlantu dohlížejí na pořádek, hlídají veřejný prostor a noční klid. „Řeší také dopravní situaci, bouračky nebo špatné parkování. To je na denním pořádku. Krizových situací je nejvíce právě přes den od 7 do 19 hodin,“ popsal Stodůlka.

Dodal, že frýdlantští zastupitelé zatím schválili záměr zřízení vlastní městské policie. Na základě finanční analýzy pak budou na mimořádném zastupitelstvu rozhodovat o budoucím rozsahu služeb ve městě. Frýdlant ale nezůstane úplně bez dohledu. „Máme ve městě obvodní oddělení Policie ČR. To ale dohlíží na území od Habartic až po Albrechtický kopec. Budeme tedy apelovat, aby navýšili ve Frýdlantu stavy,“ dodal starosta Frýdlantu.