Přestože Jiřího a Ivanu dnes zahrady živí, ani jeden z nich tento obor nestudoval. Oba pracovali v Textilaně, už tehdy ale měli k rostlinám blízko. K fuchsiím se dostali asi před 30 lety přes svého kamaráda, který si u nich nechal deset rostlinek přes zimu. Už předtím pěstovali orchideje, masožravky a australské dřeviny.

„Pěstování fuchsií se nám zalíbilo. Zjistili jsme, že existuje nějakých 13 tisíc kultivarů, ale v Československu jich bylo běžně rozšířených možná deset. Začali jsme tedy jezdit do Nizozemí pro nové rostliny,“ popisuje začátky svého velkého koníčku Pevný. Sbírka se začala pomalu rozšiřovat.

V roce 1995 se manželé rozhodli uspořádat první výstavu pro veřejnost. Konala se v bývalé Oblastní galerii, kam se vešlo asi 250 kultivarů. „Prvních pět, šest let ročníků byl zájem obrovský. První den vždy stáli lidé ve čtyřstupu ve stometrové frontě,“ vzpomíná pěstitel. Podle něj to bylo tím, že tehdy ještě nebyly fuchsie tolik rozšířené jako dnes. Řada odrůd v Česku v té době nebyla vůbec k dostání.

Po deseti ročnících v galerii přestaly výstavní prostory postačovat. Proto se vášniví zahradníci rozhodli své oblíbené květiny vystavovat u sebe na zahradě. Každoročně přikoupili 100 až 150 kultivarů, až se předloni dostali na současný počet 1 200. Od té doby už počty kultivarů nerozšiřují. „Laik nedokáže poznat drobné rozdíly mezi jednotlivými druhy. Z toho důvodu nemá smysl jejich počet dál zvyšovat. Spíše se teď snažíme, aby každý rok byly ještě pěknější a pěknější,“ vysvětluje Pevný.

Pro krásu se musí něco vytrpět. Tato poučka by šla přeneseně použít i na život rodiny Pevných. Stovky rozkvetlých rostlin pro ně představují každodenní péči. Přes sezonu věnují fuchsiím prakticky všechen čas. Musí je pravidelně zalévat, kontrolovat jejich stav nebo otrhávat odkvetlé lístky. „Vstáváme i chodíme spát se slepicemi, i když žádné nemáme,“ popisuje Pevná. Další čas pak zabírá navrhování zahrad pro soukromé klienty, kterému se oba věnují přes celý rok.

Za 30 let pěstování fuchsií odjeli na dovolenou jen jednou. Dcery jim objednaly zájezd v Chorvatsku, přesto si pobyt u moře příliš neužili. „V životě jsem nebyla u moře, a tak jsem ho chtěla aspoň jednou vidět. Dovolená mě ale moc neoslovila, museli jsme s manželem pořád myslet na naše rostliny,“ vzpomíná milovnice pestrobarevných květů.

Fuchsie vyžadují péči ve všechny roční doby. Přes zimu jsou uložené ve skleníku, ale musí se dvakrát vyčistit. V lednu se začnou řízkovat, navíc Jiří a Ivana připravují vlastní substráty. Ze skleníku se přesazují ve chvíli, kdy nehrozí, že by mohly venku omrznout, letos to bylo v polovině května. Při této příležitosti se ostříhají, aby se oddálila jejich doba květu. Manželé Pevní se snaží, aby toto několikatýdenní období nastalo v době konání výstavy, tedy na přelomu července a srpna. Zpátky do skleníků se květiny dávají okolo listopadu.

Jak Jiří ukazuje, skoro všechny kultivary začaly kvést právě teď. „Květy jsou nejkrásnější den, dva po otevření,“ tvrdí pěstitel. Na jejich krásu se mohou zájemci přijít zdarma podívat každý den až do 15. srpna na adrese Hrdinů 590/36, Staré Pavlovice, Liberec. Pokud by někoho fuchsie oslovily natolik, že by si některé chtěl pořídit domů, Jiří a Ivana Pevní mu kromě rostlin můžou poskytnou rady k pěstování konkrétních kultivarů.