Sté narozeniny oslavila ve středu 17. dubna Marie Maixnerová z Liberce. Přistěhovala se sem po válce a pracovala v tiskárně. Pogratulovat k významnému životnímu jubileu a popřát hodně zdraví a vitality přišli jubilantce zástupci města do Domu s pečovatelskou službou Burianova, kde žije od roku 2010.

Sté narozeniny. | Foto: Foto: Město Liberec

Marie Maixnerová se narodila 17. dubna 1924 v malé obci Rotnek u Letohradu v chalupě, kterou rodina dodnes vlastní a využívá k rekreaci. V mládí pracovala na pile, později nastoupila do textilního závodu a po válce se s manželem přestěhovali do Liberce. Spolu vychovávali čtyři dcery. Paní Maixnerová v Liberci pracovala v tiskárně a poté na poště, kde vydržela až do důchodu. Její manžel se dožil téměř 101 let.

Mohlo by vás zajímat: S protézou by Kačenka z Liberce chtěla dělat stojky, vy jí můžete pomoct běháním