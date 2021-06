Vedení Liberce si tento týden prohlédlo náhradní prostory, kam se kvůli podzimní rekonstrukci budovy Uran mají na několik let přestěhovat desítky úředníků. Město bude vybírat ze dvou nabídek: od S Tower a Forum Liberec, ostatní zájemci neuspěli. Stěhovat se budou úředníci z odboru sociální péče a registru vozidel.

Rekonstrukce Uranu bude podle města technologicky náročná a začne už letos na podzim. Do té doby musí Liberec rozhodnout, kde si pronajme požadovaných 1000 metrů čtverečních kancelářských prostor pro 60 zaměstnanců agendy sociální péče a dalších 650 metrů čtverečních pro registr vozidel.

Vizualizace nové podoby budovy.Zdroj: MMLProstory musí mít odpovídající zázemí. „Obě nabídky jsou pro město výhodné nejen kvůli umístění, ale především díky odpovídajícímu prostoru, který pro výkon obou agend potřebujeme. Důležitým faktorem při posuzování nabídek byla nejen cena za pronájem, ale i řada technických požadavků. Třeba vysokorychlostní a zabezpečený internet, bezbariérový přístup nebo odpovídající prostor pro spisovny,“ vysvětlil tajemník města Martin Čech.

První návrh na pronájem přišel od společnosti ELITE Office Park, která nabízí pronájem části objektu v prostorech po Úřadu práce v sousedství terminálu MHD v dolním centru města. Úředníci by v budově známé jako S Tower využívali pět podlaží. Druhou nabídku poslala společnost Liberec Property, která městu doporučuje umístit úředníky do obchodního centra Forum. Tam by byly pro město k dispozice dvě patra. „Nabídky jsou v mnoha parametrech srovnatelné. Proto obě místa před samotným hlasováním osobně navštívili jak radní města, tak vedoucí úředníci obou odborů. Teď porovnáme klady a zápory obou nabídek a až pak rada města rozhodne, s kým nakonec smlouvu o pronájmu město uzavře,“ dodal Čech.

S firmou, která dostane od radních víc hlasů, město uzavře smlouvu pravděpodobně na pět let s opcí na dalších pět roků. Náklady se budou pohybovat v řádech milionů korun. Výhodou podle Čecha je, že část nákladů pokryje město z dotace na výkon sociální péče.

Další přesuny

Uran čekají i další přesuny. „V přízemí Uranu už během rekonstrukce nově umístíme zázemí autobusového terminálu. Zároveň, jak jsme už dříve veřejnosti slíbili, počítáme s odstraněním starých nevzhledných buněk a stávajícího autobusového nádraží. Současně se připravujeme na dočasné přestěhování serverovny, která z bezpečnostních důvodů nemůže po dobu rekonstrukce v budově Uran zůstat. Pokud vše půjde bez problémů, počítáme s dokončením rekonstrukce budovy na podzim 2022,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Samotná rekonstrukce by měla trvat 33 týdnů. Proto město uvedlo, že zatím nelze vyloučit ani další varianty délky pronájmu. „Existuje více variant. Samozřejmě se liší i ceny, které jsou jiné při delším pronájmu. Navíc uvažujeme o tom, že bychom do Uranu přesunuli po rekonstrukci další odbory, které jsou hodně navštěvovány lidmi, třeba odbor přestupků a dopravní odbor,“ vysvětlil Zámečník.

Přestavba bude probíhat na etapy a ne všichni nájemníci se musí vystěhovat. V prostorách Uranu tak například zůstanou strážníci městské policie. „Tím, že vystěhujeme půl baráku pryč, tak tam bude nový prostor, kam se bude moci městská policie přestěhovat,“ doplnil tajemník Čech.