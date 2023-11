Oddychnout si ale mohou rodiče, jejichž ratolesti navštěvují Mateřskou školu Korálek v Liberci. Zůstane otevřená, ale stávku podporuje. Jak podotkla ředitelka školky Vladimíra Jurigová, současný stav úrovně vzdělávání předškolních dětí je díky nastavenému maximálnímu počtu hodin vyhovující a umožňuje využívat aktivizující inovativní vzdělávací metody a zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Počet dětí s problémy narůstá a pokud máme udržet úroveň předškolního i speciálního vzdělávání dětí v mateřinkách, je nutné minimálně zachovat podmínky současné,“ osvětlila Jurigová s tím, že mateřské školy fungují jako kompatibilní celek, ve kterém výchovu a vzdělávání dětí ovlivňují všichni zaměstnanci, tudíž i provozní pracovnice včetně kuchařek. „Eliminace provozních pracovníků je šetření na špatném místě. Naopak je to investice do zdraví dětí, které se mnohdy zdravě stravují pouze ve školce,“ dodala.



Naopak zavřené zůstanou některé součásti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant včetně školní jídelny. Hlavním důvodem zapojení místního kolektivu není problematika platů pedagogických pracovníků, ale dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství, nedostatečné zajištění finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky školy či plánované snižování počtů asistentů pedagoga v podmínkách zavedené inkluze ve školách. „Pracovníci škol tak nevstupují do této stávky kvůli svým možným budoucím výhodám, ale zejména kvůli hrozícím negativním systémovým změnám, které by se dotkly hlavně vzdělávání vašich dětí,“ stálo v prohlášení.

Obdobná situace nastane i v Českém Dubu, kde místní škola v rámci zkvalitňování výuky a podpory co nejširšího spektra žáků využívá téměř naplno současného modelu výpočtu maximálního počtu odučených hodin. Znamená to zejména možnost rozdělení tříd na menší skupiny, a to nejen na hodiny cizích jazyků, ale také na hodiny českého jazyka, matematiky, informatiky a předmětu člověk a práce.

„Po navrhovaných změnách dojde ke snížení maximálního počtu hodin, v případě naší školy jde přibližně o 35 hodin týdně, a škola si tak nebude moci dovolit žáky na výše uvedené předměty dále rozdělovat do skupin, a v konečném důsledku to pocítí nejvíce žáci. Změna povede k navyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, zamezení možnosti dělit žáky na skupiny,“ informoval ředitel ZŠ Český Dub Jan Goll.



S návrhem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy snížit maximální počet hodin nesouhlasí ani Liberecký kraj. Návrh nařízení, který počítá s krácením PHmax u základní škol o 6 %, u středních škol o 15 % a u konzervatoří o 10 %, by především pro žáky a studenty znamenal, že by školy v celkovém součtu odučily méně hodin výuky než nyní, a výrazně by se snížila nabídka volitelných předmětů.

„Kromě důkladné analýzy nám chybí i odůvodnění, zdali jsou skutečně současné hodnoty PHmaxu nepřiměřené a ekonomicky neefektivní. Pokud chce ministerstvo přistoupit k systémovým změnám, mělo by nejprve provést analýzu a teprve na základě ní vyhodnotit potřebu změny hodnot PHmax. K tomu by však mělo dojít s výrazným časovým předstihem, ne však dříve než od školního roku 2025/2026,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu zůstane i přes naplánovanou stávku otevřená a výuka bude probíhat jako obvykle, přesto místní pedagogové a další pracovníci věří, že školství je v kritickém bodě a nestaví se proti argumentům stávky. „Toto rozhodnutí nebylo lehké. Plánované škrty a změny mohou vážně ohrozit kvalitu a dostupnost vzdělávání pro naše žáky. Nejedná se pouze o platy učitelů, ale o celou řadu pracovníků, kteří jsou nedoceněnou, ale nezbytnou součástí našeho školského systému,“ zdůraznil ředitel frýdlantské školy Miroslav Kudrna. Ke stávce se naopak připojí jednotlivci z řad pedagogů působící na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci, aniž by ohrozili výuku. V případě, že budou změny schváleny, nebudou muset podle prozatímních propočtů přistupovat k případným personálním úpravám. „Je nám jasné, že určitá úprava financování vzhledem k rozpočtu státu je nutná, ale nesouhlasíme s paušálním snížením PHmax v rámci celé šíře škol. Je třeba určitá oborová diferenciace, a to zejména v případě našich "regulovaných" povolání, která mají jasná důležitá specifika ve výuce,“ svěřila se ředitelka školy Jana Urbanová.

Podobný názor na věc sdílí i ředitel Střední průmyslové školy stavební. „Pokud dojde ke snížení, bude naše škola na hraně limitu. Z ministerstva školství uslyšíme, že si s tím ředitelé nějak poradí, ale takhle se seriózně pracovat nedá. I nás na stavebce, ačkoliv jsme školou dobře naplněnou žáky, by změna přinutila k úpravě personální politiky a snížení celkového počtu úvazků,“ upřesnil Radek Cikl.



Se školskými odbory a jejich požadavky souhlasí ředitel Střední odborné školy v Liberci, ale názorově se liší ve zvolených metodách. „V naší škole se domníváme, že stále existuje prostor pro další jednání a vyjednávání, případně i jiné formy protestu. Stávku však vnímáme jako poslední možnost a v tuto chvíli nám přijde její ohlášení na 27. listopad jako poněkud uspěchané,“ přiblížil svůj postoj Milan Adamec.

Pokud by úprava parametru financování PHmax prošla v navrhované podobě, nevedlo by to v tomto případě ke slučování tříd a skupin do větších celků a odbornost výuky by tak nebyla ohrožena. „Pro naši školu jsou velmi rizikové snahy o snížení počtu nepedagogických zaměstnanců. V případě provozu naší školy, která zajišťuje kromě teoretické výuky také odborný výcvik na mnoha pracovištích včetně školního zahradnictví, ubytování žáků na internátu a domově mládeže a připravuje celodenní stravování ve školní jídelně, jsou nepedagogičtí pracovníci pro zajištění fungování školy velmi důležití,“ doplnil. K pondělí 20. listopadu se vyjádřilo k účasti ve stávce 57 škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem. Z toho se do stávky 20 zapojí, 36 se nezapojí a 1 zatím není rozhodnutá. Počty škol se ale mohou ještě měnit, protože ze zákona je povinnost nahlásit stávku tři pracovní dny před jejím začátkem, tzn. nejdéle ve středu 22. listopadu.

Podle náměstka hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiřího Čeřovského se namísto dlouhodobých koncepčních řešení vydávají rychlá a nepromyšlená nařízení, která se opět za krátký čas mění. „Žijeme ve světě, kde je vzdělávání budoucí generace nesmírně důležité. Zavedení tohoto opatření by jej vrátilo o několik let zpět,“ dodal náměstek.

Zdroj: Martina Petrášková