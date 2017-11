Staví novou čtyřsedačkovou lanovku na Špičák

Albrechtice v Jizerských horách – Komfort a servis pro lyžaře, pohodlí sedačky, na kterou neprší a nesněží. To je vize zimní sezony v Jizerkách v příštím roce. Ski BIŽU má repasovanou lanovku.

Kdo jel kolem parkoviště Špičák II., nemohl si nevšimnout. Na volném prostranství leží sloupy, stožáry, kola a převody. Je jasné, že jde o lanovku. Letos je jasné, že nepojede. Ski BIŽU, největší provozovatel skiareálů v Jizerských horách, ji chystá na příští sezonu. Na otázky odpovídal Petr Bažant.

Budou nějaké novinky na Špičáku už letos?

Letos se to týká hlavně rozšíření zasněžování. Doplnili jsme nějaké rozvody po kopci, elektrické přípojky a nová děla. Ale tu největší novinku, která už je v Albrechticích k vidění složená, tu připravujeme až na příští rok. Je to nová čtyřsedačková lanovka, odpojitelná s bublinou.

Co to znamená odpojitelná?

Ona v nástupní stanici jede pomalu a pak na trase jede rychle. Každá sedačka je opatřena bublinou. Když fouká vítr nebo prší a sněží, tak plastový kryt pasažéři přes sebe sklopí. Oproti lanovce, která je na jedničce, je přeprava rychlejší a nástup komfortnější.

Je složité získat povolení v chráněné krajinné oblasti?

To byla naše práce letos, přestože jsou části lanovky na místě, museli jsme připravit veškerou stavební dokumentaci. To znamená řešit s Lesy, s chráněnkou, se stavebním úřadem.

Klasický projekt a stavební řízení?

Ano. Kreslíme plány a dokumentaci s libereckým Sialem. Stanice bude totiž oproti stávající jak nahoře, tak dole. Navíc dole je docela veliká. Vznikne tam objekt depa, kam se každý večer sedačky uklidí. Stavební zásah v místě je tedy poměrně značný.

Lana budou tedy v noci prázdná?

Ano, je to jiný systém než na Špičáku I. Tady budou v hangáru. Dávají se na trasu před provozem.

Bude dolní objekt sloužit třeba i jako půjčovna, zázemí pro lyžařskou školu, bufet a podobně?

To až tak nejde. Ale máme v plánu na Tanvaldském Špičáku II., kde jsou dnes u parkoviště stavební buňky jako zázemí, do dvou let postavíme nový objekt.

Kudy přesně povede nová lanovka na vrchol?

V místech, kde je dnes kotva. Kotva přijde hned po zimní sezoně, na jaře demontovat a začne se zde stavět.

Lanovka není nová. Tato je second hand?

Ano, přesně tak, je z druhé ruky. Koupili jsme ji letos v Rakousku. Bude mít komplet nový mozek, tedy nové řízení. Elektroninstalace bude kompletně vyměněná a stejně tak i motor. Nyní ještě před sezonou opravujeme a vyměňujeme některé kovové části a kladky.

I přesto jde o dost peněz.

Jde o investici v řádech desítek milionů.

Uvedl jste cenu repasované lanovky v řádech milionů, to je kolik?

Tedy desítky milionů. Zhruba třicet až čtyřicet milionů korun.

Kolik by stála nová?

Minimálně tři sta milionů korun.

Má na to Ski BIŽU v rozpočtu nebo si musíte půjčit?

My si s tím poradíme. Není to ovšem věc dotace. Ale půjde to z našich peněz a z toho, co vyděláme.

Čekáte dobrou sezonu?

Počítáme, že bude dobrá zima a sezona. Uděláme všechno proto, abychom byli schopni kopce co nej-dříve a nejlépe připravit.

Sledujete meteorology, co říkají? Bude arktická zima?

Zatím to raději nesleduji. Řekl jsem si, že je ještě brzo se tím, zabývat. Ale lhal bych, kdybych řekl, že jsem neslyšel, že bude dobrá zima.